Форсира се работата по Околовръстното шосе на Пловдив

Междуведомствена група ще работи по форсиране дейностите по така очакваното Околовръстно шосе на Пловдив. Това съобщи пред Радио Пловдив областният управител Георги Янев. След широката среща между бизнеса и институциите по темата в понеделник, губернаторът е провел вчера разговор в МРРБ с регионалния министър Иван Шишков, с който са обсъдели активността и по Околовръстното, и по проекта за водоснабдяване на Пловдив от Въча.

„Наистина има много работни групи и виждаме реалното състояние на работата по тези инфраструктурни обекти към момента. Какво ще бъде различното? Различното за мен е това, че на проведената понеделник среща с бизнеса на Пловдив имахме възможност да се уверим, че бизнесът, гражданите, НПО-то и всички държавни институции този път застават твърдо зад намерението за реализиране на този проект. Това наложи с идеята за създаването на тази група, която ще ползва експертизата на всички с идеята да разрешава възникналите казуси и в крайна сметка да намери по-бързо решение на проблемите, защото хората, които и в момента стоят задръстванията, не ги интересува по какъв начин ще стане. Интересуват ги конкретните решения“, заяви пред Радио Пловдив областният управител.

В работната група ще има представители на АПИ, на бизнеса и др.

„Проблемите са много, не само екологичните оценки, а и отчужденията, проектирането. През годините назад има сериозно забавяне, има и други проблеми с нормативната уредба, за решаването на които трябва промяна в закони. Мога да ви уверя, че за първи път след толкова години на политическа фрагментираност имаме ситуация, при която всички държавни органи, в лицето на областна администрация, АПИ, МРРБ, всички работим в една посока и търсим най-бързото и най-ефективните решение за реализиране на този проект“, заяви областният управител.

По думите му първото заседание на междуведомствената група за Околовръстното шосе ще бъде в седмицата от 20 до 24 юли.