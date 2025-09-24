Марково осъмна с нова регулация без знанието на кметството

От Община „Родопи“ уверяват: Всичко по проекта е законово съгласувано и целта му е за безопасност

В Деня на независимостта пловдивското село Марково бе изненадано с промяна в регулацията в посока с. Първенец, за която местната власт твърди, че не е била уведомена. Това съобщи в социалните мрежи кметицата на селото Десислава Терзиева. По думите ѝ нови табели за начало и край на населеното място са поставени, но не на законово определените места.

„Официално регулацията на Марково, на запад, е до разклона на ул. „Плиска“ и ул. „Искра“. Землището на Марково е до табелата за с. Първенец. Само да попитам, по коя регулация са табелите, че се обърках?!“, написа Терзиева.

Тя допълни, че по пътя Марково – Първенец са се появили и шумящи маркировки, заради които вече се събира подписка и има подадени жалби в кметството.

По казуса кметът на Община „Родопи“ Павел Михайлов коментира пред репортер на Под тепето, че поставянето на табелите е по национален проект и основната цел на позиционирането на табелите е подобряване на пътната безопасност. Михайлов уточни, че всичко по него е напълно съгласувано със законовите изисквания и препоръки на „Пътна полиция“.

„Най-важното е пътната безопасност и защитата на човешкия живот. Това, че регулацията е на едно място, а табелата – малко по-встрани, е за да предпазва. Проектантите са взели данни от кадастъра докъде е урбанизираната територия и са преценили, че това е най-безопасното място, за да се ограничи скоростта до 50 км/ч, както е по закон при навлизане в населено място“, посочи той.

Кметът на Родопи подчерта, че инвестицията е за близо 3 млн. лева и се изпълнява по национална програма, която изисква стриктно спазване на процедурите.

„Не става дума табелата да е далеч от регулацията, а да е на мястото, което гарантира безопасността. Законът е спазен и решението е съгласувано„, посочи Михайлов.

Той посочи, че екипът му водещи са не само инфраструктурата и инвестициите, а и безопасността на хората. „Аз съм се занимвал с такива дела 18 г. като адвокат и знам колко е тежко като се случи инцидент, затова се стараем в общината, доколкото можем, да предпазваме пешеходците и шофьорите“, разказа още кметът на Родопи.

От общинската администрация уверяват жителите на Марково и местното кметство, че проектът е изпълнен „по най-добрия начин“ и целта му е да предпазва хората и водачите на МПС.