13-годишен в болница след инцидент в заведение в Кършияка

Сигнал за инцидент с 13-годишно момче в заведение в пловдивския квартал „Кършияка“ бе получен в редакцията на Под тепето от бащата на детето. По думите му синът му е бил ударен от собственика на обекта, след като по погрешка е влязъл в складово помещение.

Заведението се намира в района между булевардите „България“ и „Дунав“, в близост до детска площадка и срещу хотел „Санкт Петербург“.

Семейството било на площадката с децата, след което решило да вечеря в заведението. По разказа на бащата 13-годишното момче първоначално влязло вътре, за да попита къде се намира тоалетната. Отговорът бил, че тя е предназначена само за клиенти.

След като детето се върнало при семейството, баба му го насочила към тоалетната, тъй като вече били седнали на маса. Според разказа на бащата то влязло в помещение в непосредствена близост до тоалетната, което се оказало склад. Помещението не било заключено.

Тогава, по думите на бащата, собственикът реагирал физически спрямо детето. Той твърди, че мъжът издърпал момчето от помещението, ритнал го силно в гърдите и го ударил по лицето, като му казал: „Защо си тук, бе?“.

След случилото се детето се върнало при семейството си разплакано, като се държало за гърдите и дишало трудно и учестено. По разказа на бащата било повикано спешна помощ, а момчето било откарано в болница със съмнения за вътрешни наранявания.

Към 17 август детето все още е под лекарско наблюдение, твърди бащата.

Семейството е подало сигнал в полицията за случилото се.

„Пиша това, за да предупредя всички родители с деца, които играят в района на площадките, да внимават с въпросния собственик“, посочва бащата.