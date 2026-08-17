Пловдивчани отново излизат на протест за Панаира

Нова демонстрация в защита на държавния интерес в Международен панаир – Пловдив ще се проведе тази вечер пред сградата на Община Пловдив. Протестът е насрочен за 19:00 часа, а организаторите от инициативата „Пловдив на гражданите“ призовават пловдивчани да се присъединят.

Това е вторият протест в рамките на няколко дни. На предходната демонстрация десетки граждани се събраха в защита на панаира, въпреки високите температури и отпускарския сезон. Сред участниците бяха наследникът на създателя на панаира д-р Обрейков – Величко Обейков, както и депутатът Манол Пейков.

Причината за новото събиране е съдебният казус около държавното участие в „Международен панаир Пловдив“ АД. В центъра на спора е последното определение на Върховния касационен съд, според което държавата следва да бъде представлявана по делото от министъра на финансите.

19 август е крайният срок за действията на Министерството на финансите по делото, а според организаторите министър Гълъб Донев трябва да встъпи като страна в процеса и да потвърди извършените до момента процесуални действия от Министерството на икономиката.

От „Пловдив на гражданите“ заявяват, че ако необходимите действия не бъдат предприети, ще поискат оставката на финансовия министър и ще сезират прокуратурата за евентуална безстопанственост.

Протестът тази вечер е под надслов „Панаирът е на българските граждани, НЕ на олигарсите!“. Организаторите настояват държавата да защити интереса си в продължаващия съдебен спор за собствеността и контрола върху панаира.

Начало: 19:00 часа

Място: пред Община Пловдив.

Снимка: Пловдив – град за хората