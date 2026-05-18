Протестиращи по казуса със строежа край Марица поискаха смяна на директорите на РДНСК и РИОСВ – Пловдив

Граждани обвиняват институциите в системно бездействие и настояват новото правителство да покаже, че работи в обществен интерес, а не в полза на презастрояването

Гражданите от инициативния комитет, който се противопоставя на строежа в близост до река Марица, излязоха с остра публична позиция, в която настояват за незабавна смяна на директорите на РДНСК – Пловдив и РИОСВ – Пловдив.

Според протестиращите действията и бездействието на двете институции през годините са създали усещане, че „институциите са част от схемата, а не коректив срещу нарушенията“.

От инициативния комитет посочват, че след множество сигнали за съмнителни строежи, унищожаване на зелени площи, нарушения на устройствени планове и презастрояване, според тях нито веднъж не са били установени нарушения.

Особен акцент в позицията е поставен върху строежа край река Марица, който протестиращите определят като показателен пример за институционален отказ от намеса.

По думите им, теренът попада в обхвата на две защитени зони от мрежата Натура 2000 и в близост до самата река, което според тях би трябвало да предполага засилен контрол и експертна намеса.

„Когато институциите системно не откриват проблеми там, където гражданите, експертите и природата крещят за нарушения, доверието е разрушено“, заявяват от инициативния комитет.

Протестиращите отправят и политически призив към новото правителство да докаже, че държавните органи могат да работят в защита на обществения интерес, природата и законността, а не в полза на „безконтролното презастрояване и частни интереси“.

Позицията идва на фона на ескалиращото напрежение около спорния строеж, поредица от институционални проверки и засилен обществен натиск по казуса.

