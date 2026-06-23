23 са спрените от движение шумни мотори в града за седмица

Вече 23 са спрените от движение шумни мотори от началото на акцията на полицията в града, насочена срещу арогантните шофьори на автомобили и двуколесни машини. Цифрата съобщи за Под тепето директорът на ОД на МВР старши комисар Васил Костадинов, който присъства на откриването на реновираните сгради в базата на Пожарната. Фиксирани са и много шумни автомобили, които се снимат в полеви условия, а в последствие собствениците им се привикват в КАТ.

Директорът на полицията, както и много граждани, отчитат, че в последните дни през нощта Пловдив е значително по-тих. Много по-рядко се чуват умишлено форсираните пистови мотоциклети с предварително премахнато шумозаглушително устройство. Освен допълнителните полицейски патрули в тъмната част от денонощието, органите на реда успяват да снимат шумни автомобили и мотори в движение чрез таблети.

По темата с мерките по пътищата се изказа днес и вътрешният министър Иван Демерджиев.

„Правим всичко възможно да автоматизираме процеса. Днес ми докладваха, че информацията от камерите при издаване на електронни фишове вече постъпва по почти изцяло автоматизиран път. Целта е работата на полицаите по административната обработка да бъде сведена до минимум, а повече полицаи да бъдат изкарани на улицата. Докладваха ми, че при последната настройка на камерите е постигната автоматизация над 80%, което е удовлетворителен резултат. Очаквам скоро да има реални резултати при отразяването на всички нарушения“, коментира министър Демерджиев.