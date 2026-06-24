Какво се готви за заплатите и майчинството през 2026 г.

Предстоящият бюджет за 2026 година поставя на масата няколко чувствителни теми – от минималната заплата до осигурителната тежест за работещите в държавната администрация. Част от предложенията вече предизвикаха сериозни дискусии между синдикати, работодатели и управляващи.

Нов механизъм за минималната заплата

Една от основните теми е начинът, по който ще се определя минималната работна заплата. Идеята е размерът ѝ да бъде обвързан с ясни икономически показатели, което според управляващите ще направи процеса по-прозрачен и предвидим.

Очакванията са новият механизъм да влезе в сила още от август и да изключи възможността минималното възнаграждение да бъде определяно единствено чрез политически решения.

Осигуровките на държавните служители

Паралелно с дебата за минималната заплата се обсъждат и промени, свързани с работещите в държавната администрация. Сред идеите е поетапно въвеждане на лично участие в плащането на осигурителните вноски от страна на държавните служители.

Подобна мярка вече предизвика различни реакции. Синдикатите настояват всяко увеличение на личната осигурителна тежест да бъде компенсирано чрез ръст на възнагражденията, докато работодателските организации виждат в нея стъпка към по-справедливо третиране на служителите в публичния и частния сектор.

Тристранният съвет обсъжда промените

Темата беше сред акцентите на последното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Представители на държавата, бизнеса и синдикатите обсъдиха няколко законодателни предложения, свързани с трудовите и осигурителните права на работещите.

Според участниците в разговорите целта е да се намери баланс между необходимостта от финансова стабилност и защитата на доходите на гражданите.

Какво следва?

Предстоящият бюджет ще покаже кои от обсъжданите идеи ще намерят място в окончателните разчети на държавата. Решенията за минималната заплата, осигуровките и разходите за персонал ще окажат влияние върху милиони работещи и ще бъдат сред най-внимателно следените теми през следващите месеци.