Шофьорът на тира Джунейд Дюлгеров се е оженил в ареста, съпругата му застана до него в съдебната зала

Близки, приятели и съпричастни граждани отново се събраха днес пред Съдебната палата в Пловдив с искане за по-тежко наказание за шофьора на тежкотоварния камион Джунейд Дюлгеров, причинил катастрофата на Околовръстното шосе, при която загинаха трима души от семейство Пушкови.

Протестът съвпадна със заседанието на Апелативния съд, който разгледа жалбата срещу постановената на първа инстанция 10-годишна присъда. Демонстрантите настояха наказанието да бъде максимално и да отговаря на тежестта на престъплението, като призоваха и за по-строга наказателна политика при тежки пътни инциденти.

Според адвокатите на близките първоинстанционният съд е определил минималното наказание, предвидено в закона – 15 години лишаване от свобода, което впоследствие е било намалено с една трета заради разглеждането на делото по реда на съкратеното съдебно следствие. Именно затова окончателната присъда е 10 години затвор – решение, което семейството оспорва.

Защитата настоява, че конкретният случай не може да бъде разглеждан като обикновено непредпазливо деяние. По думите на адвокатите подсъдимият има близо 40 нарушения на Закона за движение по пътищата за сравнително краткия си шофьорски стаж, повечето свързани с превишена скорост, което според тях показва трайно рисково поведение зад волана.

Близките на загиналите изразиха и опасения пред медиите, че към подобни случаи се проявява прекомерна снизходителност. По думите им водачът е познавал отлично участъка от пътя, но въпреки това се е движил с около 90 км/ч при ограничение от 60 км/ч. Те твърдят още, че непосредствено преди удара товарният автомобил се е движел на автоматичен режим, без активен контрол от страна на шофьора.

При трагичния инцидент на 24 ноември 2025 г. на място загинаха Тодор и Мария Пушкови и 14-годишната им дъщеря Теодора. Единствено 7-годишната Михаела оцеля, но с тежки травми. Според близките момичето продължава да преживява тежко случилото се, като често пита за своите родители и сестра, а лечението му все още не е приключило.

По време на днешното заседание стана ясно и че подсъдимият е сключил граждански брак, докато е бил в ареста. Неговата съпруга застана пред съда в негова подкрепа и заяви, че двамата са заедно от години и въпреки случилото се е избрала да остане до него. Самият Джунейд Дюлгеров отново изрази съжаление за трагедията и поднесе съболезнования на близките на жертвите.

Представителят на прокуратурата и защитата на подсъдимия поискаха Апелативният съд да потвърди присъдата на първата инстанция.

След изслушване на всички страни съдебният състав обяви, че ще се произнесе с решение в предвидения от закона двумесечен срок.