Философът представя две нови книги – за границите на AI и за уроците на Древен Египет към съвременното общество

Темата за изкуствения интелект ще срещне пловдивската публика с един от най-разпознаваемите български философи. На 25 юни от 18:30 часа в Културен център „Елизиум“ проф. Сергей Герджиков ще представи най-новите си книги „Естествен и изкуствен интелект“ и „Пътешествия в Египет“.

Срещата е озаглавена „Виртуалност и реалност: Пътешествията на един професор по философия“ и предлага необичайно съчетание между философски размисъл за технологиите и лични впечатления от една от най-загадъчните древни цивилизации.

В книгата „Естествен и изкуствен интелект“ проф. Герджиков разглежда един от най-обсъжданите въпроси на нашето време – може ли машината да достигне човешкия разум. Авторът анализира съвременните теории за интелигентността и поставя под съмнение възможността естественият интелект да бъде напълно възпроизведен извън живата материя. Според него човешкото съзнание и интелигентност са неразривно свързани с живота и не могат да бъдат сведени единствено до изчислителни процеси.

Втората книга – „Пътешествия в Египет“, отвежда читателите далеч от света на алгоритмите. В нея философът разказва за свои пътувания в страната на фараоните и търси връзки между древната египетска цивилизация и съвременния свят. Вместо мистификации и легенди, авторът насочва вниманието към изненадващи прилики в обществените модели, властта, религията и всекидневния живот.

Проф. Сергей Герджиков е преподавател по философия на науката във Философския факултет на Софийския университет. Той е автор на 17 философски монографии и на стотици научни публикации, посветени на философията на науката, източната философия и дзен традицията.

След представянето посетителите ще могат да разговарят с автора, да закупят книгите и да получат автограф.

Входът е свободен.