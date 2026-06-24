Три тела са намерени в общежитие

15-годишно момиче е скочило от тераса на сградата и е починало вследствие на тежките травми от падането

Три човешки живота са отнети след драматичен инцидент в общежитие в Угърчин, където през нощта е подаден сигнал до телефон 112, съобщава Nova. По случая е задържан мъж, за когото се смята, че е замесен в кървавата развръзка.

По първоначална информация конфликт между обитатели на сградата е прераснал във фатално насилие. Загинали са мъж и жена, които са получили смъртоносни наранявания с нож. Според данни на разследването трагедията е свързана с лични отношения и любовен конфликт.

На мястото е присъствало и 15-годишно момиче. Детето е скочило от тераса на сградата и е починало вследствие на тежките травми от падането. Към момента няма данни момичето да е било обект на физическо посегателство.

Общежитието, където се е разиграла драмата, се използва за настаняване на хора в тежко социално положение.

След подадения сигнал на място са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ. Районът е бил отцепен, а разследващите работят по изясняване на всички обстоятелства около случая.

Образувано е досъдебно производство.