Мария Бакалова гледа тенис в Пловдив

Българската актриса с номинация за Оскар Мария Бакалова е в Пловдив, за да гледа тенис. Пробилата в Холивуд родна звезда е на централната трибуна на кортовете в тенис комплекс Локомотив, за да проследи двубоите от турнира на клей от сериите „Чалънджър 50″. Тя пусна снимка с кратък пост в профила си във Фейсбук.

„Един страхотен ден в АТП Чалънджър в Пловдив. Наистина се усеща страстта, отдадеността и визията на хората, които работят зад кадър, за да помогнат на българския тенис да расте. Очакваме с нетърпение да следим турнира в следващите дни“, написа Бакалова.

Националите на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров, Илиян Радулов, Александър Василев, Александър Донски и Янаки Милев водят българското участие на турнира с награден фонд от 56 700 евро на кортовете на ТК „Локомотив“. Седем българи участват и в турнира на двойки. По ранкинг място в схемата имат Александър Донски, Янаки Милев и Пьотр Нестеров, а с „уайлд кард“ ще играят Илиян Радулов, Александър Василев, Антъни Генов и Алекс Генчев.

Входът за всички срещи е свободен.