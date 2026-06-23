Вътрешният министър Иван Демерджиев откри реновираните сгради в базата на Пожарната в града днес. След ремонт с 1,06 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост РДПБЗН – Пловдив и Първа районна служба на ул. „Преслав“ бяха енергийно обновени, а пловдивските огнеборци получиха и нова техника за борба с пожари и бедствия. На церемонията днес присъстваха още директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов, областният управител Георги Янев, кметът Костадин Димитров.

Главен комисар Джартов изтъкна, че със средства по ПВУ на територията на страната се реновират общо 16 сгради на дирекции на пожарната, като тази под тепетата е една от най-важните.

„Ръководството на министерството е в дълг към вас. Ще продължим да връщаме този дълг, няма да пестим средства по обезпечаването на вашата работа. Предстои тежък сезон и ние ще разчитаме на вашия професионализъм, а вие разчитайте на нас“, обърна се към огнеборците министър Иван Демерджиев.

Той се спря и на горещите теми в страната, касаещи работата на вътрешното ведомство. Основната бе аферата Баба Алино.

„Доста интересни са показания на на Олег Невзоров и мисля, че до голяма степен ще изяснят това, което се е случило и това, което е позволило ситуацията такава, каквато я заварихме при всъпването ми в длъжност. Това беше всъщност изникването на един град в нищото, без никой да знае и никой да противодейства. Олег Невзоров беше търсен, за да даде показания. Той беше прихванат от нашите служители още при преминаването му през границата, макар той да не влезе през граница, която е с контролно-пропускателен режим, а през шенгенска граница. Още в деня, в който влезе, Невзоров даде показания и продължи да ги дава през следващите дни“, коментира Демерджиев Добави, че Невзоров е предаден е на Апелативна прокуратура – Варна.

„До голяма степен те изясняват механизма, по който, така да се каже, са си затваряли очите определени длъжностни лица. Осветляват и други интересни обстоятелства, свързани с налагането и отмяната на принудителната административна мярка. Под „затваряне на очите“ имам предвид съдействие за различни практики, които той е получавал и корпорация КУБ е получавала“, допълни чинистър Демерджиев по темата Баба Алино.