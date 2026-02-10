Какво става ясно от отговора на РИОСВ за строежа край дигата на Марица

От екологична гледна точка процедурата е приключила, но строителният процес тепърва подлежи на реален институционален контрол

Официалният отговор на РИОСВ – Пловдив по инвестиционните предложения за жилищно строителство южно от комплекс „Марица Гардънс“ дава ясна позиция по отношение на екологичните процедури, но същевременно очертава и границите на институционалната отговорност, отвъд които остават най-сериозните притеснения на живущите в района.

РИОСВ за строежа край дигата на Марица: Няма опасност за екосистемата

Припомняме, че в началото на месеца живеещи там алармираха за потенциално опасен строеж по дигата и буквално в критото на реката, който според тях който застрашава хора, блокове и екосистема. Те се опасяват сериозно, че съдба на Елените може да застигне и Пловдив.

Какво казва РИОСВ

Екоинспекцията заявява недвусмислено, че по разгледаните инвестиционни предложения няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху екосистемата и защитената зона „Река Марица“ от мрежата Натура 2000. Становищата са издадени за имоти, които попадат в урбанизирана територия със статут „средно застрояване“ и за които не се предвижда промяна на предназначението и начина на трайно ползване.

РИОСВ подчертава и ключов факт, който често остава неразбран в публичния дебат – издадените от инспекцията писма не са разрешения за строеж. Те не дават право за започване на строителни дейности и не заместват други задължителни съгласувания. Контролът върху строителството и спазването на одобрените инвестиционни проекти е изцяло в правомощията на Община Пловдив и ДНСК.

С други думи, от екологична гледна точка процедурата е приключила, но строителният процес тепърва подлежи на реален институционален контрол.

Какво не се съдържа в отговора на РИОСВ

Също толкова важно е да се посочи какви въпроси не попадат в обхвата на отговора и не са предмет на екологичната процедура, по която РИОСВ се е произнесла.

В предоставената информация липсва каквато и да е оценка за:

конструктивната безопасност на бъдещото застрояване;

влиянието на подземни улици и подземни паркинги;

въздействието върху съседни сгради и вече изградената инфраструктура.

Причината е формална, но съществена – в уведомленията за инвестиционни предложения от 2023 г. не са посочени детайлни строително-технически параметри като етажност, обемно решение, конфигурация на застрояването и подземни нива. Именно тези параметри обаче са в основата на притесненията на живущите, които твърдят, че още при предходни изкопни дейности в района са се появили напуквания и конструктивни проблеми в сградите им.

Отговорът на РИОСВ не разглежда и конкретния риск, свързан с подземно строителство в близост до дигата на река Марица – включително въздействието върху подпочвените води, отводняването и устойчивостта на терена. Инспекцията се позовава на Общия устройствен план на Пловдив и неговото съгласуване с Басейновата дирекция, но не прави самостоятелна оценка за конкретния имот и конкретния проект.

Един от най-съществените пропуски в отговора на РИОСВ е липсата на какъвто и да е коментар относно риска от наводнения. Според действащите карти за заплахи и риск от наводнения значителна част от крайбрежието на Марица попада в категория „висока опасност“, но този факт не е обсъден в предоставената информация.

Юрист, живеещ в комплекса, коментира пред Под тепето, че именно тук се крие системният проблем: екологичната процедура разглежда проекта извън контекста на реалния риск за хората и имотите, като бъдещото застрояване се представя като форма на „облагородяване“ на брега.

Ключовият въпрос, който остава

В отговора си РИОСВ ясно посочва, че при промяна на параметрите на инвестиционното намерение възложителят е длъжен незабавно да уведоми институцията. Към момента такава информация не е постъпвала.

Именно тук се появява най-същественият обществен въпрос:

дали реално подготвяният проект на терен съвпада с инвестиционните намерения, разглеждани през 2023 г., или междувременно се предвижда по-интензивно застрояване – с подземен паркинг, нови улици и по-голяма намеса в терена, които досега не са били предмет на екологична преценка.

Кой носи отговорност оттук нататък

Отговорът на РИОСВ ясно показва, че екологичната процедура е само първият филтър. Реалната отговорност за:

издаването на разрешение за строеж;

контрола върху изкопните и строителните дейности;

защитата на съседните сгради и инфраструктура;

и управлението на риска в зона с потенциална опасност от наводнения,

се носи от Община Пловдив, ДНСК и в частта за водите – Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

Отворен казус

Становището на РИОСВ не затваря темата за строежа край Марица. Напротив – то ясно показва, че ключовите решения предстоят и ще бъдат взети извън екологичната процедура. „Под тепето“ ще продължи да следи случая и да търси отговори от всички институции, които носят отговорност за безопасността, законността и обществения интерес.

Снимката на корицата е направена от жителите на комплекса и показва до къде са стигнали машините в коритото на реката, която вече е повишила нивото си от валежите през последните дни.