От РИОСВ са потвърдили с официално писмо до кмета на града Костадин Димитров за съществуването на биокоридор през спорния терен край река Марица, където изниква нов жилищен комплекс. Това заяви юристът Ива Димитрова, представител на протестиращите срещу строителството, които блокираха днес бул. „България“ при кръстовището с улица „Динко Дерменджиев“ – до строителния магазин Алати, на изхода за Пазарджик.

Протестиращите се обявиха за пълна проверка на целия процес по издаването на разрешителните за строеж на бъдещите жилищни сгради. Те продължават да твърдят, че са открили нередности в документите, издадени от различните институции.

На протеста присъстваха и общинските съветници от групата на „Свободен избор“ в местния парламент, който съобщиха пред Под тепето, че още на 14 януари т.г. са входирали питане но кмета Костадин Димитров относно започнането на строителните дейности в непосредствена близост до дигата на р. Марица, на което до днес нямат отговор.

Според протестиращите тях има начин да бъде временно спрян строежът, докато бъдат изяснени всички нередности чрез т.нар. ПАМ по ЗУТ – принудителна административна мярка.

Самият инвеститор пък обжалва в съда решението на ЕСУТ, според което има биокоридор.

Преди недоволните от новия строеж отново да отворят кръстовището, те заявиха, че ще отидат да протестират и пред Общински съвет – Пловдив по време на следващото заседание идната седмица.

На протеста днес присъстваха и хора от съседните комплекси около „Марица Гардънс“, които са основните инициатори на събитието.