ВАС окончателно потвърди уволнението на Мирослав Беляшки

Върховните магистрати оставиха в сила решението на Административния съд в Пловдив, с което дисциплинарното освобождаване на бившия митнически шеф беше признато за законосъобразно



Върховният административен съд окончателно потвърди дисциплинарното уволнение на бившия директор на Териториалната дирекция на Агенция „Митници“ в Пловдив Мирослав Беляшки. Решението слага край на спора около освобождаването му от длъжност, след като през февруари тази година уволнението беше потвърдено и от Административния съд в Пловдив.

Уволнението на Мирослав Беляшки е законно

Беляшки беше задържан на 30 април 2025 г. след акция на Комисията за противодействие на корупцията. Обвинението срещу него е свързано с действия около задържан на ГКПП „Капитан Андреево“ ТИР с цигари. Според прокуратурата той е превишил правомощията си, тъй като пунктът е в обхвата на митническата дирекция в Бургас, а не на тази в Пловдив.

Един от основните аргументи в жалбата му пред ВАС е бил, че заповедта за уволнението е подписана преди да изтече срокът за представяне на обяснения. Върховните магистрати обаче приемат, че Беляшки вече е бил депозирал становището си преди издаването на заповедта и не споделят тезата, че е бил лишен от възможност да допълни защитата си.

Повдигнаха обвинения на Мирослав Беляшки

Паралелно с приключилия административен спор продължава и наказателното производство срещу бившия митнически директор. В средата на юни Окръжната прокуратура в Хасково го обвини в длъжностно престъпление, като според обвинението действията му са били насочени към избягване на плащането на близо 2,9 млн. лева акциз. Разпоредителното заседание по делото е насрочено за 31 юли.