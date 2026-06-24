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Времето в Пловдив на 24 юни 2026 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:48ч, сряда, 24 юни, 2026
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Жълт код за порои в пет общини на Пловдивско, гръмотевични бури заплашват цялата област

Най-сериозни валежи се очакват в Карлово, Сопот, Хисаря, Кричим и Лъки, където количествата могат да достигнат до 35 литра на квадратен метър

За 24 юни 2026 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за опасни метеорологични явления за Пловдивска и още 21 области в страната.

Подробните данни на сайта meteo.bg показват, че жълт код за значителни валежи е обявен само за пет общини в Пловдивска област, докато за останалите предупреждението е за гръмотевични бури, локални порои и възможни градушки, без достигане на праговете за опасни валежи.

Очаквана валежна обстановка по общини в Пловдивска област на 24 юни

С повишен риск от интензивни валежи (жълт код):

  • Карлово
  • Хисаря
  • Сопот
  • Кричим
  • Лъки

В тези общини се очакват количества между 20 и 35 литра на квадратен метър за 24 часа, а на места са възможни интензивни краткотрайни валежи до 30 литра на квадратен метър за 6 часа. Рискът е най-висок в планинските и предпланинските райони.

С вероятност за локални гръмотевични бури и краткотрайни валежи:

  • Пловдив
  • Асеновград
  • Родопи
  • Куклен
  • Перущица
  • Стамболийски
  • Садово
  • Калояново
  • Марица
  • Раковски
  • Съединение
  • Брезово
  • Първомай

За тези общини няма издадено специално предупреждение за опасни количества дъжд, но според прогнозата на НИМХ са възможни гръмотевични бури, краткотрайни интензивни превалявания и градушки.

Къде се очакват най-сериозните валежи?

Най-голяма вероятност за по-значителни количества има в районите на Карлово, Сопот и Хисаря в подножието на Стара планина, както и в Лъки и Кричим в Родопската част на областта. Именно там са възможни локални наводнявания на улици и дерета при краткотрайни поройни валежи.

През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32° С.

Снимка: Plamen Denchev

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:48ч, сряда, 24 юни, 2026
0 179 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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