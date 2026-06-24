Времето в Пловдив на 24 юни 2026 г.

Жълт код за порои в пет общини на Пловдивско, гръмотевични бури заплашват цялата област
Най-сериозни валежи се очакват в Карлово, Сопот, Хисаря, Кричим и Лъки, където количествата могат да достигнат до 35 литра на квадратен метър
За 24 юни 2026 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за опасни метеорологични явления за Пловдивска и още 21 области в страната.
Подробните данни на сайта meteo.bg показват, че жълт код за значителни валежи е обявен само за пет общини в Пловдивска област, докато за останалите предупреждението е за гръмотевични бури, локални порои и възможни градушки, без достигане на праговете за опасни валежи.
Очаквана валежна обстановка по общини в Пловдивска област на 24 юни
С повишен риск от интензивни валежи (жълт код):
- Карлово
- Хисаря
- Сопот
- Кричим
- Лъки
В тези общини се очакват количества между 20 и 35 литра на квадратен метър за 24 часа, а на места са възможни интензивни краткотрайни валежи до 30 литра на квадратен метър за 6 часа. Рискът е най-висок в планинските и предпланинските райони.
С вероятност за локални гръмотевични бури и краткотрайни валежи:
- Пловдив
- Асеновград
- Родопи
- Куклен
- Перущица
- Стамболийски
- Садово
- Калояново
- Марица
- Раковски
- Съединение
- Брезово
- Първомай
За тези общини няма издадено специално предупреждение за опасни количества дъжд, но според прогнозата на НИМХ са възможни гръмотевични бури, краткотрайни интензивни превалявания и градушки.
Къде се очакват най-сериозните валежи?
Най-голяма вероятност за по-значителни количества има в районите на Карлово, Сопот и Хисаря в подножието на Стара планина, както и в Лъки и Кричим в Родопската част на областта. Именно там са възможни локални наводнявания на улици и дерета при краткотрайни поройни валежи.
През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32° С.
Снимка: Plamen Denchev