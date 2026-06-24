Времето в Пловдив на 24 юни 2026 г.

Жълт код за порои в пет общини на Пловдивско, гръмотевични бури заплашват цялата област

Най-сериозни валежи се очакват в Карлово, Сопот, Хисаря, Кричим и Лъки, където количествата могат да достигнат до 35 литра на квадратен метър

За 24 юни 2026 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за опасни метеорологични явления за Пловдивска и още 21 области в страната.

Подробните данни на сайта meteo.bg показват, че жълт код за значителни валежи е обявен само за пет общини в Пловдивска област, докато за останалите предупреждението е за гръмотевични бури, локални порои и възможни градушки, без достигане на праговете за опасни валежи.

Очаквана валежна обстановка по общини в Пловдивска област на 24 юни

С повишен риск от интензивни валежи (жълт код):

Карлово

Хисаря

Сопот

Кричим

Лъки

В тези общини се очакват количества между 20 и 35 литра на квадратен метър за 24 часа, а на места са възможни интензивни краткотрайни валежи до 30 литра на квадратен метър за 6 часа. Рискът е най-висок в планинските и предпланинските райони.

С вероятност за локални гръмотевични бури и краткотрайни валежи:

Пловдив

Асеновград

Родопи

Куклен

Перущица

Стамболийски

Садово

Калояново

Марица

Раковски

Съединение

Брезово

Първомай

За тези общини няма издадено специално предупреждение за опасни количества дъжд, но според прогнозата на НИМХ са възможни гръмотевични бури, краткотрайни интензивни превалявания и градушки.

Къде се очакват най-сериозните валежи?

Най-голяма вероятност за по-значителни количества има в районите на Карлово, Сопот и Хисаря в подножието на Стара планина, както и в Лъки и Кричим в Родопската част на областта. Именно там са възможни локални наводнявания на улици и дерета при краткотрайни поройни валежи.

През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32° С.

Снимка: Plamen Denchev