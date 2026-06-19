Виртуозното Трио МАХАРАДЖ гостува в Пловдив

Индологическа фондация „Изток-Запад“/East-West Indological Foundation, с любезното домакинство на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ канят пловдивчани и гости на града на две интересни събития. Виртуозното музикално трио МАХАРАДЖ ще гостува в Пловдив, където ще проведе обучителен семинар и концерт. Вход свободен!

Всички почитатели на уникалната индийска класическа музика са добре дошли. Както и всички ценители на музиката изобщо. А също и онези, които просто искат да се потопят в една възвисяваща и изпълваща атмосфера. Програмата в Пловдив включва:

· на 24 юни, в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, Концертна зала, 11:00 ч. – семинар

· на 25 юни, в Епископската базилика на филипопол, 19:00 ч. – концерт

Всички прояви на Трио Махарадж в България се провеждат при ОТВОРЕНИ ВРАТА, осигурено от Индийския съвет за културни отношения, гр. Делхи.

Триото вече гостува у нас през септември 2025 г. с концерти в София, Пловдив и други градове. Поради огромния им успех и искреното желание на публиката за нови срещи с тяхната музика, със съдействието на посолството на Република Индия у нас и на Индийския съвет за културни отношения в Делхи(ICCR), Индологическа фондация “Изток-Запад” ги покани, а те приеха да осъществят концерти в България след турнето им в Западна Европа през май – юни тази година. У нас триото гостува с концерти и семинари в градовете София, Пловдив, Стара Загора и Бургас.

Световноизвестното Трио Махарадж e от свещения град Варанаси, хилядолетен духовен и културен център в Индия. Пандит Викаш Махарадж – известен и уважаван виртуоз на сарод и неговите синове Прабхаш Махарадж – табла и Абхишек Махарадж – ситар, са представители на почут род, който в продължение на 500 години пази и развива традициите на индийската класическа музика и традиционния инструментариум. Със своите емоционални изпълнения, сложни импровизации и несравнима виртуозност, триото неизменно пленява публиката. Тяхната музика, извлечена от свещените ведически текстове, служи като дълбоко свидетелство за богатото музикално наследство на Индия. Изявите им по света са също толкова впечатляващи, колкото и тяхното майсторство. Признати от Индийския съвет за културни отношения (ICCR) за културни посланици, музикантите от Трио Махарадж са свирили на престижни концертни и фестивални сцени в десетки страни на Европа, Азия, Северна и Южна Америка.

Център на триото е Пандит Викаш Махарадж – учител в традицията, маестро на класическия струнен инструмент сарод, получил високо признание както в Индия, така и на световнитe сцени. През своята блестящата кариера той е изнесъл над 7000 концерта по целия свят, участвал е в значими международни прояви.

Споделял е сцената с музиканти от ранга на Хърби Хенкок, Питър Гейбриъл, Джон Маклафлин, Рави Шанкар, Джордж Харисън, Анушка Шанкар и редица други известни имена. Неговата музика е звучала в емблематични културни и духовни пространства, сред които Кьолнската катедрала и Берлинската филхармония, Виенската филхармония, WOMAD Taranaki (Нова Зеландия), Джаз фестивала в Сан Франциско и много други. Той е първият индийски изпълнител на сарод, който свири в Нобеловия център за мир в Осло през 1989 г. а през 2008 г. концертира в парламента на Нова Зеландия.

Пандит Викаш Махарадж е бил гост-професор в редица престижни образователни институции по света, включително в Бъркли Мюзик Колидж (Berkeley Music College) и Сан Диего Сити Колидж (San Diego City College) в САЩ, Музикалната академия Бах (Bach Music Academy) в Германия, Университета в Окланд в Нова Зеландия и др.

Сред социално значимите му изяви е неговото изпълнение на Международния семинар за изкореняване на проказата в Мюнхен през 1982 г., за което получава специална покана от президента на Германия, г-н Карл Карстенс. Той е също съосновател и музикален директор на THE HOLIWATER PROJECT – организация, посветена на опазването на питейната вода по целия свят.

За себе си Пандит Викаш Махарадж признава: „За мен музиката не е само изкуство, тя е средство за осъществяване на живота. Когато пръстите се плъзнат по сарода, тогава умът преминава в покой, а душата се слива ведно със себеосъзнаването … Времето, прекарано в хармонията на музиката, никога не е минало напразно… Точно това време дава равновесие, вътрешен мир и нова енергия за живот. Рагите – казва той – не са само мелодии, те са емоции, които освобождават – почувствай, понеси се, слей се ведно.“

Прабхаш Махарадж допълва: „Във всеки бийт има история, във всеки ритъм има душа – вечна, неограничена, божествена.“, а Абхишек Махарадж обобщава: „Музиката е мост между видимото и невидимото – отвъд звука, отвъд времето.“