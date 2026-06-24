Галерия ГОТИ представя японската майсторка на акварела Кейко Танабе

Галерия ГОТИ има удоволствието да ви покани на „Пътуване към дома“ – самостоятелна изложба на световно признатата японска художничка Кейко Танабе. Експозицията представя 64 изящни акварелни картини. Нейното творчество се отличава с изключителна чувствителност към светлината, атмосферата и поетиката на мимолетния момент.

Официалното откриване е на 25 юни 2026 г. (четвъртък) от 18:00 ч. в Галерия ГОТИ, Пловдив, ул. „Преслав“ 4.

Родена в Киото и живееща днес в Сан Диего, Кейко Танабе изгражда разпознаваем художествен език, в който акварелът се превръща в пространство на съзерцание и вътрешно присъствие. Нейните платна носят усещане за въздух, движение и деликатна човешка следа – сцени, които изглеждат едновременно реални и уловени като далечен спомен.

„Пътуване към дома“ не разказва за география. Тази изложба не води към конкретно физическо място, а към състояние – към онзи вътрешен праг, на който човек започва да разпознава себе си сред тишината и паметта. Това е пространство на забавено време, в което образите остават съзнателно недоизказани, за да бъдат почувствани. Цветът се движи като въздух, а светлината не просто осветява предметите, а разкрива тяхното присъствие.

„Привлечена съм от идеята за „Пътуване към дома“ – не като буквално завръщане, а като тихо изследване на пространството между присъствието и отсъствието, физическото и невидимото, паметта и преживяното. В японската естетика този интервал често се разбира като „ма“ – заредена тишина, където се крие истинският смисъл. Виждам тази изложба като съзерцателно пътешествие, което позволява на зрителите да внесат в творбата своето собствено усещане за дом и дистанция.“ — споделя Кейко Танабе

Изложбата не настоява за сложни обяснения. Тя остава в съзнанието като тиха следа – като светлина, която променя начина, по който виждаме света около нас, напомняйки ни, че най-важното пътуване винаги е навътре към себе си.

В рамките на три последователни дни Галерия ГОТИ е подготвила специална програма с участието на Кейко Танабе, посветена на съвременния акварел, артистичния обмен и живото преживяване на изкуството:

25 юни, 18:00 ч. – Официално откриване на изложбата „Пътуване към дома“, съпроводено с празнична програма.

Линк към събитието: https://www.facebook.com/events/4244495409134479

26 юни, 11:00 ч. – Публична лекция и демонстрация на живо. Вълнуваща среща с творческия процес, философията и техниката на една от най-ярките фигури в съвременния акварел.

Линк към събитието: https://www.facebook.com/events/1708104403552037

27 юни, 11:00 ч. – Майсторски клас по акварел. Специализирано практическо обучение, предназначено за практикуващи художници и автори с професионален интерес към техниката.

Линк към събитието: https://www.facebook.com/events/995213716601024

За Кейко Танабе

Пътят на Кейко Танабе към голямото изкуство е необикновен. Израснала в семейство с дълбоко отношение към естетиката, тя рисува от дете и печели множество конкурси, но първоначалният ѝ избор е академичен. Завършва бакалавърска степен по междукултурна комуникация в Токио, а по-късно защитава магистратура по международно образование в UCLA, Калифорния.

Години наред работи в сферата на международните отношения – в японска държавна търговска организация в Токио, в голяма правна кантора в Сан Франциско и в консултантска компания в Сан Диего. Пътуванията ѝ из Европа, Азия и Северна Америка обаче изострят нейната чувствителност към духа на местата и полагат основите на бъдещия ѝ визуален език.

Големият завой настъпва през 2003 г., когато Кейко решава да последва дългогодишната си мечта. Тя илюстрира книгата Through the Azure Sea and Sky of Provence, написана от нейния баща – уважаван изследовател на френската литература. От този момент нататък, до голяма степен самоука, тя подхожда към живописта така, както се усвоява чужд език – с постоянство, дисциплина и стремеж към свободно изразяване.

Днес, с кариера стартирала през 2005 г., нейните творби са част от престижни колекции по целия свят. Тя е автор на 9 книги и 4 DVD издания, а от 2011 г. насам води стотици уъркшопи на няколко континента. Често е канена за жури в най-авторитетните международни акварелни форуми.

Професионални членства и отличия: AWS & NWS – Signature Member на Американското акварелно дружество и Националното акварелно дружество на САЩ; SDWS-MA – Master Artist в Акварелното дружество на Сан Диего; AIS – Член на Американското импресионистично дружество; Международен бранд посланик на гиганти в арт индустрията като Winsor & Newton (от 2015), Escoda (от 2022) и официален застъпник на Sennelier, Fabriano, Cretacolor и Raphael (от 2021).