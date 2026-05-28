Двама футболисти от Марица Милево са били в катастрофиралата линейка

Неприятен инцидент беляза двубоя между Марица (Милево) и дублиращия тим на Локомотив (Пловдив), след като футболистът Христо Стоянов бе ударен в главата по време на срещата и се наложи да бъде откаран в болница.

По пътя към лечебното заведение линейката, превозваща играча, катастрофира на кръстовището между бул. „Шести септември“ и бул. „Цариградско шосе“ в Пловдив. В специализирания автомобил е бил и съотборникът му Константин Петров, който по-рано също е напуснал терена заради болки.

Линейка се обърна след тежка катастрофа на кръстовище в Пловдив

Припомняме, че по предварителна информация линейката – собственост на частно дружество, е преминавала през кръстовището със светлинна и звукова сигнализация, когато е последвал удар с лек автомобил. След сблъсъка медицинският автомобил се е качил на бордюра и се е преобърнал. На място са пристигнали екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Огнеборци са рязали части от купето, за да извадят хората от преобърнатата линейка.

За щастие футболистите не са получили сериозни травми при катастрофата. Друга линейка ги е транспортирала до болница, където на Христо Стоянов е направен скенер. Първоначалните резултати не показват тежко нараняване.

„Разминахме се с малкия дявол. Като видях катастрофата – ударът е бил сериозен“, коментира треньорът на Марица (Милево) Иван Кочев пред клубния сайт.

Пробите за алкохол и наркотици на двамата шофьори са отрицателни. По случая се води разследване.

Снимка: Марица Милево