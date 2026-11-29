Всички основни булеварди и пътни артерии в Пловдив се почистват от падналия първи сняг, но снегопочистващата техника остава на терен заради продължаващия снеговалеж. Това съобщи заместник-кметът Иван Стоянов, който заедно със заместник-директора на предприятието Пламен Лалев, районните организатори и екипите на ОП „Чистота“, е на работа от полунощ. На терен е и кметът на Пловдив Костадин Димитров. В 02:00 часа по улиците излязоха 21 машини за разпръскване на сол, които обработиха мостовете, надлезите, входно-изходните артерии и основните булеварди в града.

Два часа по-късно към тях се присъединиха и 45 снегорина, а в 04:00 часа е извършена и повторна обработка на улиците с противообледенителни материали.

До 05:00 часа пътните настилки бяха почистени до асфалт. Заради интензивния снеговалеж, който се засили около 08:00 часа, обаче се наложи техниката отново да премине по основните пътни артерии. До момента са използвани 360 тона сол. Почистването със снегорини и разпръсквачи ще продължи, докато не спре снеговалежът.

От 06:00 часа сутринта целият наличен състав на ОП „Чистота“ работи и по почистването на автобусните спирки, пешеходните подлези, тротоарите и пространствата около детските градини, училищата, поликлиниките, болниците и обществените институции.

Междувременно в ОП „Градини и паркове“ са постъпили 25 сигнала за паднали дървета и клони. Голяма част от тях вече са обработени. На терен са мобилизирани 35 екипа с цялата налична техника, които работят и в шестте района на Пловдив.