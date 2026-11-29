Близо 500 служители на ОП „Чистота“ и още толкова от ОП „Градини и паркове“ работят на терен в Пловдив, където снегът вали без прекъсване вече 12-и час. От 6.00 часа сутринта 300 жени от общинското предприятие „Чистота“ почистват ръчно пешеходните зони, пространствата около спирките и подлезите. Екипите на „Градини и паркове“ работят приоритетно в зелените зони и парковете, като същевременно реагират на сигнали за паднали под тежестта на мокрия сняг клони.

Основните улици и булеварди са изчистени до асфалт, а снегорините вече работят по вътрешнокварталните улици. Предстои повторна обработка на булевардите и кръстовищата по цялата ширина на пътното платно, от бордюр до бордюр, като ще бъде отстранен и снегът, натрупан около дъждоприемните шахти.

„Продължаваме работата и във вътрешнокварталните улици. Прогнозите на синоптиците са след 17.00 часа снеговалежът постепенно да спира, а след това температурите да паднат под нулата. Затова по-късно предстои с препарати да бъдат обработени участъците против заледяване“, каза кметът на Пловдив Костадин Димитров.

„Два екипа работят по отводняването на местата, където се е събрало повече вода. Утре работата продължава, приоритетно по основните булеварди, тротоарите, пешеходните зони и спирките“, посочи заместник- кметът Иван Стоянов.

Община Пловдив призовава гражданите да избягват преминаването и престоя под дървета заради опасността от падане на клони вследствие на тежкия и мокър сняг. Родителите да не оставят децата да играят под дървета в парковете и зелените площи. Общината призовава шофьорите да не паркират автомобилите си под дървета и на места, където пречат на снегопочистващата техника.