Само около 300 семейства в Пловдив имали баня у дома през 1935 година

През 1935 г. едва 250–300 семейства в града разполагат със собствена баня, а за останалите обществените съоръжения са сред основните възможности за поддържане на личната хигиена.

През XVII век пътешественикът Евлия Челеби описва осем обществени и над 100 частни бани. Сред най-големите е Тахтакале в Капана, за която се твърди, че ежедневно посещавали повече от 1000 души.

През вековете хамамите са не само места за хигиена, но и пространства за общуване, социални контакти и градски живот. След Освобождението традицията продължава, макар постепенно старите ориенталски бани да започват да губят позиции спрямо новите съоръжения от европейски тип.

През септември 1896 г. в Пловдив отваря баня „Цар Симеон“, собственост на Теню Чаракчиев. Тя предлага различен комфорт – вани, душове, плавателен басейн, помещения за почивка, мраморни подове и модерна за времето си вентилация. Появата ѝ провокира конкуренция и опити за модернизация и сред собствениците на старите хамами.

Въпреки развитието на града и появата на нови технологии, през 30-те години на XX век битовите условия на значителна част от пловдивското население остават далеч от съвременните представи за комфорт.

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