От 1 декември влизат в сила промени в наредбата за общинското имущество в Пловдив. Те определят какво трябва да се вижда в публичния регистър на разпоредителните сделки: от описанието на имота и оценката до крайната цена и договора.

Промените са приети с решение на Общинския съвет. В новата редакция са изброени и видът на сделката, правното основание и насрещната страна, при спазване на правилата за личните данни. Регистърът трябва да е достъпен през сайта на общината. Отделен публичен регистър е предвиден за данните от актовете за общинска собственост.

За гражданите това дава начин да проследят какво се случва след гласуването в Общинския съвет. Решението за продажба е един документ, а договорът и крайната цена показват дали и при какви условия сделката е сключена. Темата е важна и на фона на предупреждението на Сметната палата за оценяването на общински имоти, което „Под тепето“ отрази през юни.

Наредбата засяга и наемателите. При подписване на договор се внася депозит от три месечни наема, който трябва да се поддържа през целия срок. Започналите и неприключили процедури продължават по новия ред, като извършените до 1 декември действия запазват валидността си.