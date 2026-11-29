Първият сняг в Пловдив мобилизира десетки екипи на общинските предприятия в неделя сутринта. В „Градини и паркове“ са получени 25 сигнала за паднали дървета и клони, съобщиха от общината в неделя по обеди. По тях работят 35 екипа в шестте района на града.

Обработката срещу заледяване е започнала в 2 часа през нощта с 21 машини. В 4 часа са включени и 45 снегорина. Според администрацията към 5 часа обработените пътни настилки са били почистени до асфалт, но усилването на валежа около 8 часа е наложило нов обход. Използвани са 360 тона сол.

От 6 часа служители на „Чистота“ почистват и спирки, подлези, тротоари и подходи към обществени сгради. Техниката остава на терен до прекратяване на валежа.

Още в петък общината обяви готовност за зимната обстановка и предупреди за опасността от падащи клони. Вчерашната прогноза предвиждаше мокър сняг в града. Рискът от заледяване остава важен и за понеделник сутринта.