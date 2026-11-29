Без ток на много места в Южна България, работят 130 екипа

Към 14:00 ч. на 29.11.2026 г. ситуацията с електрозахранването в засегнатите от снеговалежите райони в Югоизточна България е следната, както съобщават от енергоразпределителното дружество:

С нарушено електрозахранване са предимно малки населени места в области Пловдив, Кърджали, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Хасково. Причините за авариите са снеговалеж, силен вятър в определени райони, множество паднали дървета и клони, в резултат на което са скъсани въздушни електропроводи от мрежа средно и ниско напрежение.

Сред основно засегнатите са област Пловдив, където общо 83 населени места частично или цялостно имат нарушено електрозахранване. По-голямата част от тях са в планинската част на областта. В област Смолян общо 44 населени места и в област Хасково – 45 населени места имат нарушено електрозахранване.

Електроразпредeление Юг е ангажирало допълнителен брой екипи за справяне с аварийната обстановка. Общо над 130 екипа продължават възстановителните дейности по засегнатите електропроводи във всички области. Всички групи са подготвени с необходимата техника и материали, включително специализирана техника и механизация 4Х4, вкл. моторни шейни с цел достъп до местата на повредите.

В Електроразпредeление Юг функционира Кризисен щаб за координация на възстановителните дейности. Дружеството е в пряка връзка с Електроенергийния системен оператор (ЕСО), Министерство нa енергетиката и местните власти.