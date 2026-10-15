Бояна Костадинова бе удостоена с Почетна значка на Пловдив

В началото на днешното заседание председателят Атанас Узунов връчи на Бояна Костадинова, състезателка на СКВТ „Марица“ – Пловдив, отличието „Почетна значка на град Пловдив“. Младата състезателка бе удостоена с отличието след решение №189 от 2026г. за изключителните й постижения във вдигането на тежести и приноса й към авторитета на пловдивския спорт.

Отличието е заслужено признание за таланта, упоритостта и последователния труд на младата спортистка, която само на 18 години постигна впечатляващи резултати сред най-добрите състезателки в Европа, пише в част от мотивите на предложението изготвено от Постоянната комисия „Младежки дейности и спорт“ към Общински съвет-Пловдив.

През април 2026 г., на Европейското първенство в Батуми, Грузия, Бояна завоюва сребърен медал в движението изхвърляне и бронзов медал в двубоя в категория до 48 кг при жените. С тези постижения тя затвърди позициите си сред перспективните имена в българското вдигане на тежести и донесе заслужена гордост на Пловдив.

Успехите ѝ са резултат от постоянство, дисциплина и всеотдайна подготовка в СКВТ „Марица“, както и от труда и професионализма на нейните треньори и спортните специалисти. В края на 2025 г. Бояна бе отличена и като „Най-добър спортен талант на Пловдив“ – още едно признание за нейното развитие и потенциал.

С връчването на Почетната значка градът отдава заслужено уважение не само на личните постижения на Бояна Костадинова, но и на труда на всички, които допринасят за развитието на младите спортни таланти. Нейният пример показва, че с амбиция, постоянство и силна мотивация могат да бъдат постигнати върхови резултати на европейско и международно ниво.