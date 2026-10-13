Проф. Мариела Генева-Попова подаде оставка като декан на Медицинския факултет в Пловдив

Проф. Мариела Генева-Попова е подала оставка като декан на Медицинския факултет към Медицинския университет в Пловдив. Тя е депозирала заявлението си от ареста, а оставката е приета незабавно.

Лекарката беше задържана във връзка с разследване за предполагаемо източване на Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации в Клиниката по ревматология, която ръководеше. След като съдът постанови тя да остане в ареста, Генева-Попова обяви, че ще напусне и клиниката.

Съдът остави в ареста проф. Мариела Генева-Попова

Тъй като деканската длъжност е изборна, ръководството на университета не можеше да я освободи еднолично. За временно изпълняващ функциите е определен проф. Павел Тимонов.

По случая първоначално бяха задържани 10 души, а шестима получиха обвинения. Прокуратурата поиска постоянен арест за трима от тях, но един беше освободен заради влошено здравословно състояние. Към момента в ареста остава проф. Генева-Попова, а Адриан Белов, неин зет, е с парична гаранция от 10 000 евро.

Шефката на ревматологията дала признание за схемата с фиктивните хоспитализации

Според обвинението чрез фиктивни хоспитализации са нанесени щети за над 3 млн. евро на Здравната каса. Разследващите твърдят, че пациенти са били изписвани преди пълното им възстановяване, за да бъдат приемани нови, като за медицинските манипулации е използвана кръв от здрави лекари и санитари.