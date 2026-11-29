Цар-Симеоновата градина в Пловдив ще бъде временно затворена за посетители от днес, съобщават от община Пловдив. Мярката се налага заради над 10 паднали дървета и множество счупени клони на територията на парка.

Предвид очакваните минусови температури, риска от обледеняване и възможността от падане на още клони, е необходимо пространството да бъде своевременно разчистено и обезопасено. Достъпът до градината ще остане ограничен до пълното приключване на дейностите по премахване на опасната растителност.

От Община Пловдив призовават гражданите да не влизат на територията на парка и да спазват въведените ограничения с цел гарантиране на тяхната безопасност. Контролът по съблюдаването на мярката ще се осъществява от ОП „Общинска охрана“.

От общинската администрация апелират пловдивчани да бъдат особено внимателни при придвижването си на открито заради предстоящите ниски температури и опасността от заледявания.