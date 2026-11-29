Кметът свика оперативен щаб заради лошото време
Екипи на терен продължават да разчистват Пловдив от снега. На оперативен щаб, свикан от кмета Костадин Димитров, бяха набелязани следващите мерки за отстраняване на падналите дървета и клони, освобождаване на пътните платна и предотвратяване на заледяването при очакваното понижение на температурите.
В срещата участваха заместник-кметовете Иван Стоянов и Николай Душков, кметове и заместник-кметове на шестте района, заместник-директорът на ОД на МВР – Пловдив комисар Радослав Начев, както и ръководители и представители на общински предприятия, доброволчески формирования, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Пловдив и Съвместното командване на специалните операции (СКСО) в Пловдив.
Най-много сигнали са получени за дървета и клони, паднали под тежестта на мокрия сняг. В разчистването участват доброволци от ДФ „Пловдив 112“ с ръководител Кирил Брандийски и от „Национален отряд за реакция при бедствия“ (НОРБ) – Пловдив с ръководител Красимир Каракашев, както и екипи на РДПБЗН от Стамболийски и Асеновград. От СКСО също се включват да помагат на ОП „Градини и паркове“ за отстраняването на повалените дървета и клони.
Снимки: Забелязано в Кючука
„Всички екипи да бъдат на терен и да работят активно в районите си. Всеки пътен участък трябва да бъде освободен“, разпореди кметът на Пловдив Костадин Димитров. Той възложи на районните кметове лично да обхождат районите си и да подават сигнали за проблемни участъци.
Полицията съдейства на служителите на РДПБЗН при временното затваряне и обезопасяване на улици, по които се разчистват паднали дървета.
Заместник-кметът Иван Стоянов съобщи, че екипите, които следят за състоянието на шахтите и дъждоприемните съоръжения, също работят на терен. Кметът Костадин Димитров посочи, че по-късно ще започне превантивна обработка на улиците срещу заледяване.
Междувременно екипи на ОП „Общинска охрана“, ОП „Градини и паркове“ и ОП „Организация и контрол на транспорта“ възстановиха коледната украса паднала под тежестта на снега.