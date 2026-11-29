Екипи на терен продължават да разчистват Пловдив от снега. На оперативен щаб, свикан от кмета Костадин Димитров, бяха набелязани следващите мерки за отстраняване на падналите дървета и клони, освобождаване на пътните платна и предотвратяване на заледяването при очакваното понижение на температурите.

В срещата участваха заместник-кметовете Иван Стоянов и Николай Душков, кметове и заместник-кметове на шестте района, заместник-директорът на ОД на МВР – Пловдив комисар Радослав Начев, както и ръководители и представители на общински предприятия, доброволчески формирования, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Пловдив и Съвместното командване на специалните операции (СКСО) в Пловдив.

Най-много сигнали са получени за дървета и клони, паднали под тежестта на мокрия сняг. В разчистването участват доброволци от ДФ „Пловдив 112“ с ръководител Кирил Брандийски и от „Национален отряд за реакция при бедствия“ (НОРБ) – Пловдив с ръководител Красимир Каракашев, както и екипи на РДПБЗН от Стамболийски и Асеновград. От СКСО също се включват да помагат на ОП „Градини и паркове“ за отстраняването на повалените дървета и клони.

Снимки: Забелязано в Кючука

„Всички екипи да бъдат на терен и да работят активно в районите си. Всеки пътен участък трябва да бъде освободен“, разпореди кметът на Пловдив Костадин Димитров. Той възложи на районните кметове лично да обхождат районите си и да подават сигнали за проблемни участъци.

Полицията съдейства на служителите на РДПБЗН при временното затваряне и обезопасяване на улици, по които се разчистват паднали дървета.

Заместник-кметът Иван Стоянов съобщи, че екипите, които следят за състоянието на шахтите и дъждоприемните съоръжения, също работят на терен. Кметът Костадин Димитров посочи, че по-късно ще започне превантивна обработка на улиците срещу заледяване.

Междувременно екипи на ОП „Общинска охрана“, ОП „Градини и паркове“ и ОП „Организация и контрол на транспорта“ възстановиха коледната украса паднала под тежестта на снега.