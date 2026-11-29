Клони са нападали из целия град

Пловдив осъмна със сняг и много поразии. На Главната две от коледните арки са паднали. Районът на пешеходната улица до Общината е отцепен, а екипи на институциите вече работят по възстановяването на красивата украса.

Пловдив побеля: първият сняг за сезона натрупа в града

Недалеч ленти ограничават достъпа до Цар-Симеоновата градина, където техника разчиства алеите. Клоните на дърветата са натежали от мокрия сняг, превръщайки се в реална опасност за преминаващите хора.

Клони са нападали из целия град, затруднявайки преминаването по тротоатите.

Все пак снегът носи не само проблеми – за децата той е повод за радост. Семейства се забавляваха с влакчето при елхата на площад „Стефан Стамболов“, който вече се сдоби и със снежен човек.