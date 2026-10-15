Клиниката по ревматология в УМБАЛ „Свети Георги“ продължава да работи

Оставката на проф. д-р Мариела Генева-Попова, дм като началник на клиниката е приета

Клиниката по ревматология към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив, както и Комисията за издаване на протоколи за лечение на пациенти с биологична терапия към клиниката, продължават да работят по утвърдения график, без прекъсване на лечебно-диагностичния процес.

Клиниката функционира нормално и осигурява непрекъсната медицинска грижа за всички свои пациенти. Във връзка с провежданите процесуално-следствени действия и настъпилите кадрови промени ръководството на лечебното заведение своевременно предприе необходимите организационни мерки за гарантиране на нормалната работа на структурата.

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Графиците на лекарите и медицинските екипи са оптимизирани така, че приемът, диагностиката и лечението на пациентите да протичат без смущения. Клиниката и Комисията разполагат с необходимия брой специалисти, а всички прегледи, процедури и планови хоспитализации се осъществяват съгласно установения ред.

На 13 октомври 2026 г. в лечебното заведение е постъпило заявление от проф. д-р Мариела Генева-Попова, дм за прекратяване на трудовото правоотношение като началник на Клиниката по ревматология. Молбата е приета от изпълнителния директор на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив.

Ръководството на УМБАЛ „Свети Георги“ изразява благодарност към лекарите и целия екип на клиниката, които с висок професионализъм, отговорност и отдаденост продължават да изпълняват ежедневните си задължения в подкрепа на здравето и сигурността на пациентите.