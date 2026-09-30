„Черно-белите“ изразиха съпричастност към семейството на президента на Ботев и към цялото „жълто-черно“ семейство

ПФК „Локомотив“ Пловдив изказа съболезнования по повод убийството на президента на градския съперник „Ботев“ Илиян Филипов. От клуба изразиха съпричастност към семейството и близките му, както и към ръководството, футболистите и привържениците на „жълто-черните“.

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„С дълбока скръб ПФК Локомотив Пловдив изказва своите искрени съболезнования по повод внезапната кончина на президента на ПФК Ботев (Пловдив) Илиян Филипов“, се казва в съобщението на „черно-белите“.

От „Локомотив“ отправиха послание на подкрепа към близките на Филипов и към цялата общност на градския съперник.

„В този труден момент изразяваме своята съпричастност към неговото семейство и близки, както и към всички в ПФК Ботев и „жълто-черното“ семейство. Приемете нашите най-искрени съболезнования. Поклон пред светлата му памет!“, допълват от клуба.

Изявлението на „Локомотив“ идва след трагичната новина за убийството на Илиян Филипов, което разтърси футболната общност в Пловдив.

Сдружение „Бизнесът за Пловдив“ също изрази дълбока скръб след убийството на председателя на Управителния си съвет.

Прокуратурата и Полицията разследват всички версии за убийството на бизнесмена Илиян Филипов.