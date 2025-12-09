Какво е най-добре да учиш в пловдивските университети

Данните от официалната рейтингова класация разкриват най-перспективните специалности, осигуряващи високи доходи и добра реализация след завършване

Пловдивските университети затвърждават позициите си в Рейтинга на висшите училища за 2025 г., като няколко ключови професионални направления поставят града сред най-силните образователни центрове в България. Милиони студенти в цялата страна се отдадоха на тържества в понеделник по случай празника – 8 декември, официаалния студентски празник в България. В Пловдив действат 8 университета и висши училища. Това дава на втория по големина град у нас статут на важен образователен и академичен център с широка гама от специалности – от медицински, аграрни и технически, до хуманитарни, икономически и изкуства.

Докато Софийският университет „Св. Климент Охридски“ продължава да доминира в национален мащаб с първо място в 22 от 29 направления, Пловдив също има ясно откроени специалности, които се отличават както с качество на обучение, така и с реализация и доходи след завършване.

Кои специалности в Пловдив водят класациите?

Според рейтинга най-добре представящите се направления в пловдивските висши училища са:

Направление Най-високо класиран пловдивски ВУЗ Позиция в страната Медицина Медицински университет – Пловдив ✔️ 2 място Дентална медицина Медицински университет – Пловдив ✔️ 2 място Обществено здраве Медицински университет – Пловдив ✔️ 2 място Фармация Медицински университет – Пловдив ✔️ 2 място Биотехнологии Университет по хранителни технологии ✔️ 3 място Машиностроене Университет по хранителни технологии ✔️ 3 място Математика Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ ✔️ 3 място Физически науки Пловдивски университет ✔️ 2–3 място Химически науки Пловдивски университет ✔️ 2 място Педагогика Пловдивски университет ✔️ 3 място Изкуства АМТИИ – Пловдив ✔️ 2 място (в Музикално и танцово изкуство)

Кои са най-перспективните специалности според доходите?

В национален мащаб най-високи заплати получават завършилите: „Военно дело“ и „Информатика и компютърни науки“ – над 4700 лв.; „Медицина“, „Енергетика“, „Комуникационна и компютърна техника“ – 3300–3800 лв.; Магистрите по „Администрация и управление“ от АУБ – над 10 000 лв.

За Пловдив най-печелившите сфери според данните са: Медицина, Фармация, Обществено здраве, Дентална медицина, Химия и биотехнологии.

Колко студенти учат в пловдивските университети?

Пловдив запазва позицията си на втория най-голям образователен център след София. В града под тепетата се обучават близо 40 000 студенти. Най-многобройна е общността в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – над 16 000 студенти, следва тази в Медицински университет – Пловдив – над 6000.

Към днешна дата Пловдив продължава да бъде силна академична дестинация, особено в направленията: Медицина и здравни науки; Технически и природни специалности; Изкуства и педагогика=

Тези програми не само предлагат качествено обучение, но и дават отлични перспективи за професионална реализация и високи доходи след дипломиране.