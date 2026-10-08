Cultart NEXT отваря света на изкуството за над 300 пловдивски ученици

Район „Централен“ и ОФ „Пловдив 2019“ стартират нова образователно-културна програма, която ще срещне младите таланти на Пловдив с професионалисти и реалната среда на културните и творческите индустрии

Как се създава филм? Как една идея се превръща в изложба, концерт или спектакъл? Какво стои зад архитектурата на един град, как се разказва история чрез фотография и как новите технологии променят изкуството?

Отговорите на тези въпроси ще могат да потърсят над 300 пловдивски ученици не само в класната стая, а там, където културата действително се създава.

Район „Централен“ и ОФ „Пловдив 2019“ стартират Cultart NEXT – нова образователно-културна програма за откриване и развитие на младите таланти на Пловдив. Проектът е с продължителност 10 месеца и надгражда международния модел Cultart, като този път го насочва към учениците и към връзката между училището, културните институции и професионалната творческа среда.

Cultart NEXT няма да учи подрастващите какво е изкуство на теория, a ще даде възможност да видят как то се прави.

10 направления и равен достъп

Програмата включва 10 направления – от визуални изкуства и фотография, литература, археология и кино до архитектура и културно наследство, музика, дизайн и реклама, танц, визуални изкуства, нови технологии и креативни индустрии. Обученията ще се случват в галерии, музеи, читалища, студиа, зали и други културни пространства, където учениците ще работят с професионалисти, ще участват в майсторски класове и практически работилници и ще създават свои проекти. Ще им гостуват утвърдени и разпознаваеми имена от културната гилдия в България.

„Искаме децата да получат възможност да открият не просто какво им харесва, а в какво са добри. Пловдив има огромно богатство от културни институции, артисти и творчески пространства и нашата задача е да отворим тази среда за младите хора. Cultart NEXT е инвестиция в следващото поколение на града – в неговите идеи, талант и увереност да ги развива“, казва кметът на район „Централен“ Георги Стаменов.

Акцент в програмата е равният достъп. В нея ще могат да се включат ученици от гимназиален етап от различни училища и райони на Пловдив, включително млади хора, които имат по-ограничен достъп до културна инфраструктура и извънкласни занимания. Проектът предвижда смесени групи и участие както на ученици с вече проявени интереси и способности, така и на деца, чийто талант тепърва предстои да бъде разпознат.

Cultart NEXT продължава опита на международната Cultart – Academy for Cultural Management, създадена от ОФ „Пловдив 2019“. Първият Cultart разви практически модел за обучение в културния сектор с участници и партньори от пет европейски държави, а впоследствие моделът беше надграден и с Cultart Pro.

„Cultart винаги е бил за срещата между знанието и реалния културен живот. С NEXT правим следващата логична крачка – даваме този опит на още по-младо поколение. Не чакаме талантът да стигне сам до културните институции, а създаваме път, по който институциите, професионалистите и училищата да стигнат до него“, казва Виктор Янков от ОФ „Пловдив 2019“.

Повече информация, както и начините за включване може да намерите в сайта https://cultartnext.eu/, както и в социалните мрежи във Фейсбук и Инстаграм или ключово търсене на cultart_academy CultartNEXT

Проектът NoBG05SFPR001-2.003-0004-C01 ,,КУЛТАРТ ДЖУНИЪР“ се осъществява по програма: “Подкрепа на ученици с таланти“ към Оперативна програма: Програма „Образование“ 2021-2027