Ремонтът на път I-8 буксува, а разширяването на магистрала „Тракия“ става все по-малко вероятно

Двата най-важни проекта за подобряване на връзката между Пловдив и София са в застой. Основният ремонт на близо 60 километра от първокласния път I-8 между Нови хан и Костенец все още не е започнал, въпреки че договорът за изпълнението му е сключен преди близо две години. В същото време регионалното министерство вече поставя под сериозно съмнение и бъдещото разширяване на автомагистрала „Тракия“, съобщава Капитал.

Ремонтът на път I-8 е възложен по договор на стойност над 62 млн. евро с ДДС, но към момента техническият проект все още не е окончателно одобрен. Без това не може да бъде издадено разрешение за строеж и реалните строителни дейности не могат да започнат.

Според информация на Агенция „Пътна инфраструктура“ проектната документация все още се разглежда и предстои да бъде внесена за обсъждане в Експертния технико-икономически съвет. Това означава, че сроковете продължават да се удължават, въпреки че договорът предвиждаше проектирането да приключи за едва 120 календарни дни.

Още по-неясно изглежда бъдещето на разширението на автомагистрала „Тракия“ в участъка между София и Пловдив – едно от най-натоварените трасета в страната.

Регионалният министър Иван Шишков призна, че проектът може изобщо да не бъде реализиран. Като основни пречки той посочи изключително скъпите отчуждителни процедури между София и Ихтиман, както и сложните инженерни съоръжения в района на „Траянови врата“, които биха могли да създадат нови тесни места и задръствания.

Междувременно в понеделник стана ясно още, че ремонт на тунел „Траянови врата“ се отлага, защото нито една от най-големите строителни компании не е подала годна оферта в търга.

На този етап няма официално започнала процедура за разширяване на магистралата. Предстои първо да бъде изготвен цялостен проект, анализ на трафика и икономическата ефективност, след което да се прецени дали инвестицията е оправдана.

Така Пловдив остава без ясно решение за все по-нарастващия автомобилен поток към столицата. През последните години трафикът между двата най-големи града в страната нарасна значително, а както магистрала „Тракия“, така и алтернативният път I-8 все по-често се оказват недостатъчни да поемат натоварването, особено през летния сезон и почивните дни.

На този фон темата за пътната инфраструктура бе във фокуса и на проведената в понеделник в Пловдив среща между представители на държавата, местната власт и бизнеса, посветена на Околовръстното шосе. Участниците се обединиха около създаването на постоянна работна група, която ще заседава всяка седмица, за да ускорява процедурите по реализацията на проекта. По време на дискусията стана ясно още, че по трасето на пловдивското Околовръстно са установени 54 незаконни обекта и 168 незаконни подхода, които също трябва да бъдат отстранени, за да може модернизацията на пътя да напредне. А на финала Бизнесът заяви на представителите на властта: Не можем да чуваме повече „Не става“.