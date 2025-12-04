Възстановява се движението между 262-и и 273-и км на АМ „Тракия“

Движението в ремонтираното платното за Бургас в участъка от АМ „Тракия“ в област Сливен ще бъде възстановено в 10 часа. Обновеното трасе е с дължина 11 км и е между 262-и и 273-и км. При реализацията на проекта е изпълнена цялостна подмяна на асфалтовата настилка, отводнителни дейности, обновени за знаците и ограничителните системи, положена е маркировка и др.

В 300-метров участък при 262-ри ще продължат ремонтните дейности по фуга на ж. п. надлез и след пускането на трафика в отсечката. Превозните средства ще преминават в платното за София, в което ще има по една лента за движение в посока. Прогнозният срок за завършване на дейностите по съоръжението е края на 2025 г.

С пускането на движението по участъка в област Сливен завършват планираните превантивни ремонти на АМ „Тракия“ през 2025 г. Припомняме, че през пролетта и есента бяха ремонтирани отсечки от АМ „Тракия“ в областите Софийска, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Сливен, по които трябваше да се предприемат превантивни дейности за осигуряване безопасността на движение по най-натовареното направление от републиканската пътна мрежа. В платното в посока Бургас са ремонтирани над 80 км в петте области, а в платното за София са ремонтирани участъци с дължина 29 км в областите Пазарджик и Пловдив.

В Софийска област в платното за Бургас през май и юни бяха ремонтирани 12 км – между 11-и и 23-и км, а в периода септември – октомври работата продължи в следващите 9 км – между 24-ти и 33-ти км.

В област Пазарджик през май – юни бяха обновени двете платна за движение между 98-и и 106-и км, а през есента се ремонтираха двете платна в участъка от 90-и до 98-и км.

В област Пловдив през юни бяха ремонтирани двете платна между 106-и и 119-и км.

В област Стара Загора през октомври се ремонтираха 10 км в платното за Бургас между 208-и и 218-и км.

В област Сливен през май и юни бяха ремонтирани 10 км в платното за Бургас между 241-и и 251-ти км, а сега завършват дейностите в същото платно в отсечката между 262-и и 273-и км.

Ремонтните дейности във всички участъци са изпълнени по договора за текущ ремонт и поддържане на АМ „Тракия“ от „Автомагистрали“ ЕАД.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват стриктно пътните знаци, въведената организация и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Снимка: АПИ