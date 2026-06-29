Бизнесът към властта: Не можем да чуваме повече „Не става“

Бизнесът в Пловдив излезе с категорична заявка към властта- свърши времето на политическите лозунги, празни обещания и партийни нападки, нужни са синхронни действия във важните за всички проекти и процеси. Това се случи на днешната ключова среща на сдружение „Бизнесът за Пловдив“ с народни представители, общинска управа, областен управител и представители на държавни институции по темата „Околовръстно шосе на Пловдив“.

Причината за мащабното като присъствие събитие в базата на компанията Бултекс на Карловско шосе бе жизненоважният за Пловдив път, който от 20 години всички очакваме да бъде разширен с две платна в двете посоки, с локали и смислени в инженерно отношение кръстовища. В отговор на тези дългогодишни очаквания имаме само институционално прехвърляне на топката, затъване в административни процедури, грешни решения. Нормално съвременно Околовръстно шосе, без смъртоносни катастрофи и без тапи, нямаме. Не спираме да говорим за него, но няма дори технически проекти за общо трите етапа от изграждането му, нито пък извършени процедури по ОВОС. Ако продължи да се действа по този начин, вероятно и в следващите 15 години този път няма да го има.

„Така повече не може да се продължава. Това трябва да спре. Не можем да чуваме само „Не може“ и „Не става“. Всичко може, ако държавата има воля и желание“, заяви пред политиците модераторът на днешната среща Илиян Филипов. Той добави, че бизнесът иска да види как властта работи за Пловдив и излезе с апел към присъстващите депутати и представители на общински управи- да загърбят политиката по важните теми, каквото е Околовръстното.

„В този и много други примери виждаме структури на държавата, които пречат на държавата. Ние като представители на бизнеса нямаме обяснение. Нямаме обяснение как правим всичко възможно да усложним процесите в това общество“, подчерта италианският предприемач Микеле Санторели на съвършен български.

От сдружението припомниха на политиците, че през годините се чува само едно от тях за Околовръстното: „Проектираме, проектираме, проектираме“, а все още няма технически проект. Дори Югоизточният обход между Ягодовския прелез и кръговото на Асеновградско не се работи, при влязло в сила строително разрешение, заради грешки при проектирането и нуждата от препроектиране.

В рамките на разговора се изказаха и кметът на Пловдив, и кметовете на общините Родопи и Марица, и надзора на дейностите при Югоизточния обход, и народни представители, и бившият регионален министър Николай Нанков.

Костадин Димитров каза, че до този момент от мандата му са решени 100 нерешими проблема и че всичко е в ръцете на АПИ и МРРБ. Оплака се от проблемна комуникация с ръководството с Агенция Пътна инфраструктура при постоянните рокади там. От името на държавата говори областният управител Георги Янев, който заяви, че в момента се работи проактивно за реализиране на приоритетния проект.

„От тази среща трябва да излезем с ангажимент, че няма да се бави нищо повече. Трябва да има ангажимент за бюджет за реализиране на проекта от страна на управляващите и е изненадваща липсата на Министерството на тази среща. Трябва да излезем и с ангажимент за синхронизация на институциите“, коментира народният представител Йордан Иванов.

Изненадан от отсъствието на регионалния министър Иван Шишков бе и народният представител Красимир Терзиев. Да се упражни натиск именно върху МРРБ предложи пък друг депутат- Ангел Георгиев.

Асен Василев заяви, че проектирането на Югоизточния обход е некадърно. „От 2021г. нищо не е построено, а проектът е индескиран два пъти. Няма проблем строителят да строи, но той не строи“, коментира той.

„Околовръстният път на Пловдив е национален обект, но има още сто такива. Трябва да е приоритетен. Не е необходим натиск върху министър Шишков, защото той работи по темата непрестанно. И хората от АПИ вече се отнасят абсолютно отговорно“, каза от името на държавата областният управител. Георги Янев допълни, че има завършен идеен проект за първия етап от Околовръстния път, от Царацово до Джъмбо. При скоростно извървени оставащи процедури до края на годината за там може да има издадено строително разрешение. За другите два етапа имало редица жалби на собственици на имоти.

“ Уверявам ви, че правим всичко, което зависи от нас“, добави Янев.

„Околовръстно шосе на Пловдив ще има, при това в обозрими срокове. На първо време, като краткосрочни мерки, следва да обезопасим шосето чрез конуси между двете платна или премахване на мантинелите, забраняване на изпреварването и допускане на скорост до 50 километра“, ангажира се Владо Николов като депутат от управляващата партия.

Кметът на община Марица Димитър Иванов влезе пък в друга тема- завършването на Голямоконарско шосе, за което има готов проект, но няма осигурени пари. Колегата му от Родопи Павел Михайлов пък разкри, че администрацията му ще търси средства за изграждането на нормален алтернативен път по родопската яка за свързване на Брестник, с Белащица и Марково, което ще облекчи трафика на Околовръстното, но и за това ще са нужни немалко средства.

“ Слушайки колегите този диалог стана състезание по невинност. Факт е, че след толкова години няма Околовръстно и сега той е крайно опасен път заради мантинелите“, включи се в разговора още един народен представител- Чило Попов. Той настоя да се направи точен план-график на работа, в който активно да участват и представители на бизнеса. И настоя да бъде изключена идеята за кръгови кръстовища по бъдещото трасе, тъй като те ще допринасят за тапите и инцидентите, а да се мисли изцяло за безконтактно преминаване на две нива.

За премахването на мантинелите настоя кметът на село Марково Десислава Терзиева. Тя ползва черна статистика, за да се мотивира- от 2021г., когато бяха монтирани мантинелите, на пътя има девет жертви на тежки катастрофи, при два пъти по-малко за предния 5-годишен период.

„Докато няма воля от страна на държавата ще продължим само да си говорим. Така че искаме да видим тази воля“, коментираха представители на бизнеса. В диалога се реши да бъде създадена проактивна работна група, която да заседава всяка седмица и да излиза публично с данните от напредъка по реализирането на проекта. В нея ще влязат представителите на всички държавни институции с отношение по темата, местните власти, областен управител, зам.-министър на МРРБ, народни представители от Пловдив, хора от Бизнеса за Пловдив и Тракия икономическа зона.

Владо Николов се ангажира с това възможно най-скоро мантинелите да бъдат премахнати. Бизнесът настоя още пълното обезопасяване на Околовръстното, при това незабавно, с ограничение на скоростта, засилен контрол, пътни байпаси по родопската яка. Настоява още проектирането на етапите от Околовръстното шосе да се отдели от кръстовищата на две нива, които да се движат паралелно със същинския проект от общините с различни обществени поръчки на инженеринг, за да се пести време.

Срещата продължи точно час и половина. Бизнесът даде да се разбере, че повече оправдания няма да приеме и че е време за проактивни действия на институциите в пълен синхрон. Получи уверение в тази посока. Следва да се демонстрира воля от страна на държавата.

„Околовръстното е държавен въпрос, общините са само жертва“, обобщи Любозар Фратев от Бизнесът за Пловдив.