Приключи ремонтът на АМ „Тракия“ край Пазарджик

Движението по ремонтирания участък на автомагистрала „Тракия“ между 90-ия и 98-ия километър в посока София ще бъде напълно възстановено на 30 октомври, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Полагането на пътната маркировка вече е приключило, а трафикът се осъществява без ограничения. Ремонтът на осемкилометровата отсечка завърши миналата седмица и включва подмяна на асфалтовата настилка, подобрено отводняване и модернизирани ограничителни системи.

Работите по магистралата продължават в платното за Бургас, както и в участъци в областите Стара Загора и Сливен, където движението временно се извършва в аварийната лента.

Въпреки ремонтите, по трасето продължават нарушенията на скоростните ограничения – 15 шофьори са засечени да карат със средна скорост над 200 км/ч, като „рекордьорът“ е преминал със 248 км/ч.