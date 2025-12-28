Около 20 сигнала за паднали дървета и клони на територията на Пловдив до обяд

Три екипа на ОП „Градини и паркове” са на терен. До момента само в район „Северен“ няма подадени сигнали

Три екипа резачи на ОП „Градини и паркове” са на терен в Пловдив от сутринта, съобщи директорът на общинското предприятие Радина Андреева.

Както ви съобщихме по-рано днес Ураганният вятър мобилизира пожарникарите в цялата Пловдивска област и бутна дърво върху Чаената къща в квартал Капана.

Екипите на озеленяващото ОП работят по отстраняване на паднали дървета и клони в пълна комуникация с екипите на Пожарната, уточниха от общината. С приоритет се разчистват пътища и се обработват спешните сигнали.

Единият екип е дежурен в районите „ Южен” и „Западен”. Вторият – в „Тракия” и „Източен” Третият екип отстранява щетите в район „Централен”. Засега от „Северен” няма подадени сигнали.

До преди обяд има около 20 сигнала за паднали дървета и клони на територията на града.

Освен трите екипа на ОП „Градини и паркове“ на терен работи и екип от Доброволно формирование „Пловдив 112“, съобщиха още от пресцентъра на Общината.

Припомняме, че за днес – 28 декември 2025 г. за Пловдив и региона е обявен оранжев код за силен вятър, очакват се бурни пориви с опасност за движението и откритите пространства.