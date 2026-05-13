Три нови имена на Hills of Rock 2026

До Hills of Rock 2026 остават малко над два месеца и обратното броене до фестивала официално започва с добавянето и на последната група за тазгодишното издание.

Към вече обявените банди на Power Stage се присъединява канадската индъстриъл формация Front Line Assembly. Списъкът с участници на сцена „На Тъмно“ се допълва от още две български банди, Unbaptised и Bound to Bleed.

Между 24 и 26 юли на Гребната база в Пловдив HILLS OF ROCK ще събере 48 групи и изпълнители в три последователни дни на три сцени в една голямо фестивално преживяване, което ще събере поколения и емоции, стилове и публики.

Припомняме, че тази година фестивалът предлага и самостоятелен концертен ден – BE4 HILLS на 23 юли с четири групи – шведската метъл машина Sabaton, култовите Savatage, нидерландската симфонична банда Epica и българската Sevi.

Пълната програма по часове може да видите на сайта: https://hillsofrock.com/line-up/