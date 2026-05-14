Затварят участък край „Кукленско шосе“ заради преасфалтиране

Движението в района на кръстовището между бул. „Кукленско шосе“ и ул. „Индустриална“ ще бъде временно ограничено в петък заради преасфалтиране на пътната настилка.

От 9:30 до 14:00 часа е предвидено затваряне за движение на северното платно на ул. „Индустриална“, в участъка от кръстовището с бул. „Кукленско шосе“ до кръстовището с бул. „Александър Стамболийски“. В посочения часови диапазон трафикът по западното платно на бул. „Кукленско шосе“ ще се осъществява в една лента.

Призовават се шофьорите да преминават с повишено внимание, да спазват временната организация на движение и указанията на пътните екипи.