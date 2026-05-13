Продават два етажа от прекрасната Къща с Нимфите за над 1 млн. евро
Агенция на недвижими имоти обяви за продажба два от етажите на една от най-красивите пловдивски сгради- великолепната Къща с Нимфите на улица „Христо Г. Данов“.
На тезгяха са сложени втори и трети етаж от недвижимата културна ценност, както и 75% от идеалните части от дворното място. Става въпрос за 360 квадратни метра от къщата на цена от 1 080 000 евро, или 3 хиляди евро на квадрат. Купувачът ще разполага и близо 400 квадрата от двора.
В обявата от агенцията не крият, че имотът е за ремонт и че ще се наложи възстановяване на засегната от пожара през 2017г. част от паметника на културата. Според брокерите имотът е перфектен за жилищна употреба, за инвестиция за отдаване под наем на стаи или апартаменти, за бутиков хотел или галерия, офиси или учебен център.
Как била построена една от най-красивите сгради под тепетата?
Великолепна постройка се намира на улица „Христо Г. Данов“ №17 и е създадена с любов и вдъхновение от италианката Емилия Фавретто-Събева, която е била не само архитект, но и художник. Съпругът ѝ, д-р Атанас Събев, придобива имота, а тя проектира къщата в стил, напомнящ венецианската елегантност.
Самата Емилия е от Венеция и още с пристигането си в страната ни, кандидатства за българско поданство. Сродница е на знаменития италиански художник Джакомо Фавретто. Следва във Флорентинската кралска академия при известния професор Рази, специализира артистична критика. Вероятно във Флоренция се запознава с талантливия български художник Георги Митов. Спомен от това познанство е един прекрасен портрет, рисуван от Митов през 1897 г.
Три години по-късно се установява в Пловдив, заедно със синовете си, като целта им е не просто да си осигурят препитанието, а да направят нещо за себе си и за България.
Емилия Фаврето-Събева е една от първите жени архитекти в страната. Нейни са и скулптурните фигури, украсяващи някогашната прочута аптека „Марица“, както и пластичната украса на хотел „Метропол“ (дн. фасада на Пловдивския театър, откъм главната улица).
За нея се знае, че е имала сериозно отношение към оперното изкуство. Нейната мечта е била да основе опера в града, но за съжаление остава несбъдната и до ден днешен. Синът ѝ, Събчо Събев, е един от големите оперни певци под тепетата и заедно двамата са сред основателите на Дома на изкуствата и печата под тепетата.
Строителството на впечатляващата къща започва около 1910-1911 г. и продължава приблизително 1920 г.
Цялостната фасадна композиция откъм улицата наистина е уникална – няма друга подобна в Пловдив. Първият етаж е разчленен от пиластри, украсени с изящни барелефи на женски фигури, държащи цветя, които придават на сградата нейното романтично име – Къщата с нимфите.
Истината е обаче, че седемте женски фигури са наречени некоректно нимфи, защото всъщност са карите ( от Кария – велик град държава, участвал в подпалването на Атина и загубил битката). Жените на Кария , увековечени в изкуството и легендите, били наказани да изнемогват под теглото на позора, подпирайки тежестта с двете си ръце.
Дограмите и терасите също са интересни, защато не следват правилна геометрия, а правят интересни дъги. Тези детайли отразяват изтънчения вкус и артистичния талант на Емилия Фаврето – Събева.
В къщата се влиза през характерния за времето си проход. На тавана има орнаменти, част от които са запазили дори автентичния си цвят. Красиви извити стълби с парапет от ковано желязо от двете страни на безистена водят към жилищната част.
Въпреки че през годините постройката е претърпяла множество преустройства, тя запазва своята неповторима красота и чар. Интересен факт е, че в едно от избените помещения на сградата се намира кладенец, което добавя още един щрих към нейната уникалност.
Съпругът на арх. Събева – д-р Атанас Събев, тук е открил първото частно търговско училище „Евлоги Георгиев“, или малката търговска гимназия, както са я наричали.
Кариатиди са. И носят спомена за онези страшни антични времена, когато жените са били задължени да подпират покривите с ръцете си, за да не паднат на главите на мъжете. А статията е много дожра.
Прекрасна къща!
„…наречени некоректно нимфи, защото всъщност са карите …“
Думата е „КАРИАТИДИ“, арх. Дернев!