Десетки дървета и сухи клони паднаха от снега в Пловдив

Над 70 сигнала за паднали клони и дървета са постъпили до момента в Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, като част от тях все още се обработват. Повечето инциденти са регистрирани на територията на Пловдив, съобщи пред Радио Пловдив директорът на службата – старши комисар Васил Димов.

В отделни случаи натежали от мокрия сняг клони са паднали върху паркирани автомобили, но сериозни материални щети не са отчетени. Данни за пострадали хора няма.

До момента са регистрирани 14 сигнала за паднали или опасно надвиснали клони и дървета само в район „Северен“, като екипи извършват обходи на място и при необходимост списъкът със сигнали се актуализира. От кметството апелират гражданите и шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, а сигнали могат да се подават на телефон 032 901 179.

В район „Южен“ натежало от мокрия сняг дърво е паднало върху паркиран автомобил в междублоково пространство (виж снимката на корицата). Пострадали няма, но са нанесени сериозни материални щети. Кметът Атанас Кунчев съобщи, че за дървото е имало издадена заповед за премахване още миналата година, а разчистването е започнало рано тази сутрин. До момента в кметството са постъпили около 20 сигнала за паднали дървета и клони, като три екипа извършват огледи и подават информация към ОП „Градини и паркове“.

В район „Централен“ в Пловдив е паднало дърво в близост до бензиностанция на бул. „Васил Априлов“. Подобен инцидент е регистриран и в района на плувния басейн край Гребната база в „Западен“. Кадри от социалните мрежи разкриват езерце върху платното на новата пътна връзка в подлеза „Царевец – Модър“.

Междувременно над 1000 служители на „Чистота“ и „Градини и паркове“ продължават работата по снегопочистването в града, информират от Община Пловдив. С приоритет се обработват пешеходните зони, като дежурните екипи са на терен вече повече от 15 часа.

За днес е в сила жълт код за значителни снеговалежи и студено време за почти цялата област Пловдив, издаден от метеорологичните служби.

От институциите апелират гражданите да бъдат внимателни заради риска от свличане на мокър и тежък сняг от дървета и сгради.

Гражданите могат да подават сигнали за непочистени или заледени участъци, проблеми с пътната инфраструктура, както и за паднали клони и дървета на телефон 032/656 785.

Снимка: Забелязано в Кючука/ Facebook