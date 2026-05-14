Над 2000 деца са приети в първа група на детските градини в Пловдив

Ясни са резултатите от първото за учебната 2026/2027 година класиране за прием в детските градини и поредно текущо за прием в детските ясли в Пловдив, проведено на 14.05.2026 г.

За класирането бяха обявени 2092 свободни места, а участие взеха 2464 деца, родени през 2023 година. Те ще посещават детските градини от 15 септември в първа възрастова група. Данните посочват, че 2010 деца вече са в списъците на класираните в едно от заявените от родителите до пет желани детски заведения, като 93% от тях са класирани по първо желание.

В срок до 28 май 2026 г. родителите на класираните деца следва да представят необходимите документи в детските градини, в които са класирани, за да ги запишат. Не са необходими документи за удостоверяване на критериите за адресните регистрации на децата по настоящ и постоянен адрес, тъй като проверките са автоматични. Една от влезлите в сила от месец януари 2026 година промени в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив е свързана с изискването заявлението за записване да бъде подписано и от двамата родители.

Ако по някаква причина родителите на класираните деца се откажат от записване, те ще могат да кандидатстват в следващото класиране с подаване на ново заявление. Вече подадените заявления на децата, които все още не са класирани, ще се прехвърлят автоматично към следващото класиране, което е на 4 юни 2026 г. Препоръчително е родителите да се съобразят с обявените в срок до 29 май включително свободни места за следващото класиране, за да подадат заявления, отговарящи на желанията им и възможностите на детските градини.

Родителите могат да подават заявления и в административните райони, различни от местоживеенето им, ако има удобни за тях детски заведения, в които има свободни места. Броят на местата определя шансовете им за прием, а не само броят на събраните точки.

Увеличават се кандидатстващите и за яслените групи. В класирането взеха участие 975 деца. Тенденцията е свободните места да се увеличават значително с напускането на 3-годишните, които ще постъпят в детските градини. Най-много места за яслите се обявяват през летните месеци.

Напомняме на родителите редовно да следят съобщенията, които им се изпращат от системата за прием по електронните пощи, и информацията, публикувана на интернет-страницата на системата http://dz-priem.plovdiv.bg/

Постъпването на родените през 2020, 2021 г. и 2022 г. деца през учебната 2026/2027 г. в групите за предучилищно образование е задължително, съгласно нормативните разпоредби. За 5- и 6-годишните деца, освен групи в детските градини, родителите могат да изберат и групи в общинските училища на града. Там функционират както полудневни, така и целодневни групи. Информация за училищата, в които има такива групи, може да бъде намерена на сайта dz-priem.plovdiv.bg в раздел „Групи в училищата“. Записването в тези групи е на място в училищата и не е обвързано със системата за прием в детските заведения.