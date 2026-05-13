След вълната от недоволство: Косят до късно вечер в Пловдив

След множеството сигнали за обрасли зелени площи в Пловдив, от ОП „Градини и паркове“ съобщиха, че екипите работят на удължени смени, за да наваксат с избуялата растителност.

Пловдив потъва в бурени

От 12 май косачите работят до 22:30 часа, а от три седмици не спират и през почивните и празничните дни. По информация на общинското предприятие приоритетно се косят детски площадки, районите около училища и детски градини, паркове и големи пътни артерии.

От „Градини и паркове“ обясняват, че обилните валежи и високите температури са довели до интензивен растеж на тревата в целия град.

„Екипите и техниката работят ежедневно до късно вечер, за да обхванат максимално много райони и да осигурят по-чиста, подредена и безопасна градска среда“, посочват от предприятието.

Припомняме, че през последните дни социалните мрежи и пощата на Под тепето бяха залети от сигнали за неокосени междублокови пространства, паркове и детски площадки в различни райони на Пловдив.