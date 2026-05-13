АктуалноГласовеГрадътКварталиМненияНовиниОбщина Пловдив

След вълната от недоволство: Косят до късно вечер в Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:38ч, сряда, 13 май, 2026
0 152 1 минута

След множеството сигнали за обрасли зелени площи в Пловдив, от ОП „Градини и паркове“ съобщиха, че екипите работят на удължени смени, за да наваксат с избуялата растителност.

Пловдив потъва в бурени

От 12 май косачите работят до 22:30 часа, а от три седмици не спират и през почивните и празничните дни. По информация на общинското предприятие приоритетно се косят детски площадки, районите около училища и детски градини, паркове и големи пътни артерии.

От „Градини и паркове“ обясняват, че обилните валежи и високите температури са довели до интензивен растеж на тревата в целия град.

„Екипите и техниката работят ежедневно до късно вечер, за да обхванат максимално много райони и да осигурят по-чиста, подредена и безопасна градска среда“, посочват от предприятието.

Припомняме, че през последните дни социалните мрежи и пощата на Под тепето бяха залети от сигнали за неокосени междублокови пространства, паркове и детски площадки в различни райони на Пловдив.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:38ч, сряда, 13 май, 2026
0 152 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button
Изпрати новина