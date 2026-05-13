Автогара „Север“ остава отворена

Преди минути в Община Пловдив беше внесено официално писмо от „Хеброс бус“ АД, подписано от изпълнителния директор Юлия Москова, с което дружеството оттегля искането си за финансово подпомагане за дейността на автогара „Север“.

Документът е резултат от проведените през последните дни интензивни разговори между ръководството на „Хеброс бус“ с кмета на Пловдив Костадин Димитров и представители на Общинския съвет.

В писмото се посочва, че страните са проявили необходимата готовност за компромиси в името на обществения интерес и нормалното функциониране на транспортната система в града.

От „Хеброс бус“ заявяват, че запазват обявения двумесечен срок за функционирането на автогара „Север“, като изразяват готовност за конструктивен диалог и очакват конкретни предложения за бъдещото развитие и устойчивото функциониране на автогарите в Пловдив.

