Кметовете предупредени за мерки срещу риска от наводнения

Областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева разпореди на кметовете в региона да предприемат всички необходими мерки за защита на населението и критичната инфраструктура заради обявения от НИМХ оранжев и жълт код за интензивни валежи и риск от наводнения.

С писмо, изпратено до кметовете на общини и членовете на Областния съвет за защита при бедствия, проф. Янчева подчертава необходимостта от навременна и координирана реакция на местните власти. Според прогнозата на НИМХ в първите дни на октомври в цялата страна, включително и в Пловдивска област, се очакват силни дъждове, пориви на вятъра и рязко застудяване. Това повишава риска от наводнения и други бедствени ситуации.

„Необходимо е да се предприемат всички превантивни действия в рисковите участъци и своевременно да бъде предупредено населението“, посочва областният управител.

Кметовете са инструктирани да предадат уведомлението и към населените места в своите общини, да създадат готовност за реакция при евентуални бедствени ситуации и да осигурят изпълнението на мерките, заложени в Закона за защита при бедствия и Закона за водите.

Областната администрация следи обстановката и остава в постоянна връзка с НИМХ и с общинските щабове.

Снимка: Stanimir Petkov Photosmile