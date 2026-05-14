Пловдив посреща „Приключенци на колела“

Предстоят поредица събития от културно-образователната програма „Приключенци на колела“. Интерактивни представления и творчески ателиета с приключенска история ще зарадват деца и родители в гр. Пловдив, с. Първенец (Община Пловдив), с. Чавдар (Община Чавдар) гр. Стара Загора.

Авторите на програмата: Маргарита Петрова – актриса и драматург, Здравка Кантарева – художник и сценограф и Милена Великова – композитор и музикант, ще представят интерактивна творческа програма за деца между 4 и 10 години, която включва кукленото представление „Островът на изненадите“ с авторска музика, изпълнена на живо и творческо ателие за деца и родители „Да си направим кукла“. В спектакъла ще се включи и публиката, като деца и родители ще изпълняват част от песните, ще свирят на предварително раздадени перкусионни музикални инструменти и ще споделят идеи за изпълнение на определени действия в спектакъла. Артисти и публика заедно ще създадат общо творческо пространство, насърчаващо общуването с музикално, театрално и приложно изкуство.

Предстоящите срещи с деца и родители ще бъдат на:

– 16 май 2026 г. от 11:00 ч. в Народно читалище „Проф. Кирил Дженев – 2028", гр. Пловдив

– 16 май 2026 г. от 17:00 ч. в Народно читалище „Съзнание – 1914", с. Първенец

– 17 май 2026 г. от 10:30 ч. в „Балабановата къща", гр. Пловдив

– 31 май 2026 г. от 11:00 ч. в – Народно читалище „Надежда" с. Чавдар

Авторската драматургия и сценографията на „Островът на изненадите“ разказват история за предизвикателствата, които срещаме по пътя към мечтите, за смелостта да последваш сърцето си и великата сила на приятелството. Трима приключенци достигат до чудат и непознат остров, където преминават вълнуващи препятствия, срещат странни и весели същества и накрая дори стават почетни гости на кралски купон.

След всяко представление децата ще разберат как се създава декорът за куклен спектакъл в творческото ателие на Здравка Кантарева – сценограф на „Островът на изненадите“. Те ще създадат герой – плоска кукла с движещи се крака и ръце. Ателието е възможност за съпреживяване на творческия процес чрез преминаване през основните компоненти от създаването на декора, трениране на фината моторика на децата и възпитаване на естетически вкус.

Културно-образователната програма „Приключенци на колела“ се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата на Република България.