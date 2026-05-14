Екатерина Костова представя новата си книга „Белег от мечта“ в Пловдив

Истории на границата на две хилядолетия, разкази за хора от различни поколения, за техните мечти, усилията и труда да ги осъществят, но и за начина, по който продължават напред, когато не успеят. Илюзиите, крахът, осъзнаването и смисълът са нишките, които свързват разказите в деветата книга на писателката и журналист Екатерина Костова – „Белег от мечта“.

Премиерата на сборника ще се състои на 14 май от 18:00 часа в Първо студио на БНР – Радио Пловдив, а книгата ще бъде представена от поетесата и писател Ина Иванова, чийто фин литературен усет авторката определя като особено ценен за прочита на новите ѝ текстове.

„Ще имаме цял час, в който ще можем да поговорим, а и да получите книгата с автограф. Повечето от разказите в нея са с посвещения. Заповядайте, хора!“, споделя Екатерина Костова в поканата си към читателите.

„Белег от мечта“ е издание, зад което стоят още няколко утвърдени имена – редактор е писателят Красимир Димовски, художник на книгата е Симеон Младенов, а дизайнът на корицата е дело на Юлиан Георгиев.

Сборникът вече може да бъде закупен предварително от онлайн книжарницата на издателството KeePReading, а екземпляри ще бъдат налични и по време на премиерата, когато читателите ще могат да получат лично посвещение от авторката.

След срещата с пловдивската публика, „Белег от мечта“ ще бъде представена и в София на 29 май.

Входът за събитието е свободен.