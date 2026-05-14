Безплатни танцови спектакли и уроци на открито в Пловдив

От Албания до Колумбия и от Камерун до Аржентина, програмата е безплатна и отворена за всеки, който иска да участва

Между 28 май и 6 юни Пловдив се превръща във вихрен дансинг с поредица от спектакли и уроци под открито небе с вход свободен. За втора поредна година програмата One Dance City, която се провежда с подкрепа на Община Пловдив, ще представи артисти от Белгия, Камерун, Испания, Колумбия, Албания, Хърватия и Гърция. Събитията ще се проведат на оживени локации – Главната улица, Гребния канал и Цар-Симеоновата градина, а поканени са всички жители и гости на града.

Освен да гледа атрактивни спектакли на открито, публиката ще има възможност да се включи в танцови уроци и да усвои движения и техники, разработени от известните хореографи Зора Снейк (Белгия/Камерун), Айелен Паролин (Белгия/Аржентина) и Едуард Тамайо (Испания/Колумбия). Уроците включват разнообразни елементи – от импровизация и африкански ритуални движения до съвременни и карнавални танци от Латинска Америка.

Програмата накратко:

28 май: Площад „Стефан Стамболов“, Главна улица

18:00 – 18:20: Спектакъл „Лиани, една растяща общност“ на белгийския хореограф Зора Снейк и танцьори от трупата му

18:25 – 18:45: Танцов урок с участието на Зора Снейк и танцьори

30 май: Гребен канал

18:00 – 18:20: Спектакъл „La Danza de la Zurda“ на испанската танцова компания LaCerda

18:25 – 18:45: Танцов урок по метода „мантра“ с хореографа Едуард Тамайо

31 май: Цар-Симеонова градина, Виенски павилион

13:00 – 13:20 – Спектакъл „La Danza de la Zurda“ на испанската танцова компания LaCerda

13:25 – 13:45 – Танцов урок по метода „мантра“ с хореографа Едуард Тамайо

4 юни: Площад „Стефан Стамболов“, Главна улица

19:00 > 19:20: Спектакъл „Irresistible Party“ на хореографа от Белгия Айелен Паролин

19:25 > 19:45: Танцов урок Irresistible Party“ с Айелен Паролин и танцьори

6 юни: Централна поща, до Часовника

21:30 – Спектакъл „Ridges“ на хореографа от Албания Емрира Горо

Танцов микс от континенти, епохи и стилове

Зора Снейк започва кариерата си като хип-хоп танцьор, а по-късно в своите хореографии вплита елементи от африкански племенни танци и ритуали. Сътрудник на Националния театър на Белгия, той представя танц, в който лианите са метафори на колективната сила и на съпротивата срещу сечта на горите и унищожаването на природата. Именно той поставя началото на програмата на 28 май пред Община Пловдив, при фонтаните на Главната улица. От 18:00 ч. петима танцьори от компанията му ще представят батъли, демонстрация на различни стилове и импровизация. От 18:25 ч. Снейк и танцьорите ще направят колективен урок за всички желаещи.

В своя метод „мантра“ хореографът Едуард Тамайо от LaCerda се фокусира върху връзката на телата с пространството, групата и музиката. Методът е вдъхновен от колумбийската култура и отношението й към танца, празничните тържества и танцовите маратони. Той се основава на кратки, повтарящи се движения с краката и таза. Испанската компания ще представи своя спектакъл „La Danza de la Zurda“, последван от безплатен урок по „мантра“, в два поредни дни. На 30 май, събота, център на събитията е Гребният канал до трибуните от 18:00 ч. На 31 май, неделя, LaCerda ще гледаме отново в Цар-Симеоновата градина при Виенския павилион от 13:00 часа, а около 13:20 ще започне и 25-минутният урок с танцьорите от компанията.

Айелен Паролин ще внесе клубно и цветно настроение в центъра на Пловдив, като обедини съвременния танц с карнавални танци от своя роден град – Буенос Айрес. Паролин от години работи в Белгия и изследва колективното преживяване на танца като импулс и като начин да бъдем заедно. На 4 юни, четвъртък, на открита сцена пред Община Пловдив от 19:00 часа тя ще представи спектакъла „Irresistible Party“. Веднага след това, около 19:30, започва и танцовият урок с танцьори от нейната компания.

One Dance City приключва на 6 юни до Часовника на Централна поща, където в 21:30 ч. започна спектакълът “RIDGES” на Ермира Горо. Тя черпи вдъхновение от традиционните танци, ритми и атмосфера на Албания, Хърватия и Северна Македония. Резки стъпки, кръгови и линейни траектории, неравномерен ритъм и постоянни промени в движението – традиция, идентичност и памет се пресичат в малък квадрат от пространството. Резултатът е нов прочит на танца, оформен от регионалното наследство и преосмислен в нещо ново – живо и безспорно съвременно.

Уроци за напреднали

Програмата включва и студийни танцови уроци за начинаещи и напреднали, които ще се проведат със записване в Дом на културата „Борис Христов“ – Пловдив.

На 29 май между 16:00 и 18:00 часа Лара Барсак ще проведе урок на тема „Архив и измислица“. Тя ще сподели свои методи на работа и ще предложи експерименти, свързани и основани на архивите – архиви на танца, изкуството и жестовете, които са забравени или преоткрити.

На 30 май от 11:00 до 12:30 Зора Снейк ще проведе урока „Навътре в лианите“. Участниците са поканени да експериментират с границите между танца и артистичното представление. Уъркшопът ще разгледа по-подробно жеста, формата, пространството, движението и драматургията като „деколониална естетика“ на танца на африканския континент. Той е вдъхновен от най-новия спектакъл на Снейк – „Битката на лианите“, който ще се представи на 29 май в ДК „Борис Христов“.

На 31 май от 15:00 до 16:30 ще се състои и последният урок на Хасиел Нери, хореограф, куратор и специалист по международно сътрудничество в областта на сценичните изкуства, основател на компанията „moving borders“ и на фестивала за сценични изкуства CAMP_iN в Мексико. Чрез латино ритми като кумбия, урокът „Kadencia“ е пътешествие от откриването на собствения ни ритъм до създаването на общ танц. С приобщаващ подход, Нери не търси техническа виртуозност, а да превърне тялото в катализатор за оптимизъм, размисъл и съпричастност.

Програмата се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 година.

One Dance City е проект, с който цели да запознае обществеността с богатството на съвременния танц напълно безплатно. Като едно от най-динамичните сценични изкуства в Европа, съвременният танц все по-често се пренася на открити градски локации, за да бъде още по-достъпен и завладяващ. Програмата е насочена към всички поколения и хора без оглед на танцови умения и опит, за да привлече онези, които никога не са се срещали с това изкуство.